Styrker norsk luftvern - her gjennomføres den første skarpskytingen

Med den nye våpenplattformen NASAMS High Mobility Launcher skal norske bakkestyrker beskyttes bedre enn noen gang ved en mulig invasjon av Norge.

Det siste tilskuddet til Hærens nyopprettede mobile kampluftvern ble levert i januar og ble denne uken for første gang prøvd ut under skarpskyting på Andøya.

Missiler på fire hjul

– Luftvern var egentlig noe vi sluttet med å bruke i Hæren i 2004. Så har vi jo sett at når vi skal forsvare mer nærområdene til Nato så er luftvern helt vesentlig, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjefen er strålende fornøyd med den økte satsningen på luftvern. Foto: Daniel Berg Fossen/TV 2

Når man snakker om luftvern menes det her forsvarsmateriell som kan skyte ned fiendens helikopter, fly eller missiler som er til trussel for Forsvarets egne bakkestyrker.

Med luftvernsmissiler montert på fire hjul og med et fastmontert rigg vil Hæren kunne danne en "boble" over sine egne bakkestyrker når de er på fremmarsj.

På denne måten kan Forsvaret ta seg raskere frem og dekke større områder på kortere tid.

– Denne formen for luftvern vil kunne følge Hærens andre enheter når de flytter seg i terrenget. I tillegg har vi luftvern i Forsvaret som har som hovedmål å dekke flystasjonene våres, sier forsvarssjefen.

Disse missilene kan skyte ned fiendtlig materiell på kilometers avstand. Foto: Daniel Berg Fosseng/TV 2

– Og ser man i Ukraina så ser man luftvern har vært helt avgjørende for at det ukrainske forsvaret har hatt mulighet til å forsvare seg mot det russiske angrepet.

Fortsetter oppbyggingen

Etter at Hæren la ned sitt luftvern i 2004 gikk det nesten 14 år før man igjen så nytten av å ha et luftvern tilgjengelig. I 2018 begynte man igjen å bygge opp denne delen av den norske forsvarsevnen.

Bilene er avhengig av radaren for å kunne finne mål. Foto: Daniel Berg Fossen/TV 2

Men de nye mobile enhetene er ikke den eneste satsingen som nå kommer innenfor luftvern i Forsvaret. I følge Kristoffersen vil oppbyggingen fortsette også neste år.

Forsvaret gjennomførte øvelsen i vakre nord-norske omgivelser. Foto: Daniel Berg Fossen/TV 2

– Vi er nødt å ha ulike typer luftvern tilgjengelig. Neste år vil det komme et mellomdistanse luftvern og vi vil i praksis få tre luftvernenheter tilgjengelig.

– Dette er virkelig en gjenopprettelse av Hærens evne til å gjennomføre luftvernoperasjoner til støtte for landoperasjoner, sier batterisjef Ruben Getz fra artilleribataljonen i brigade Nord.

Han får støtte fra forsvarssjefen. Kristoffersen mener denne satsingen vil være med å styrke den norske forsvarsevnen.

– Det er jo dette som har vært prioritet nummer 1 for meg. Om det finnes mer penger, så må det kjøpes mer luftvern.

Også Kristoffersens litauiske kollega, Valdemaras Rupšys, var til stede på øvelsen. Litauen er et av flere land som har gjort som Norge og skaffet seg denne formen for luftvern.

Litauens forsvarssjef var fornøyd med den norske luftvernsøvelsen. Foto: Daniel Berg Fossen/TV 2

Rupšys la ikke skjul på sin begeistring for luftvernet, Forsvaret og Norge.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å ha fått invitasjon til å kunne være til stede å observere denne øvelsen. Men det er ikke bare en glede å besøke Norge. Det er også en mulighet til å si takk for alt denne nasjonen har stilt opp med og for å ha vært en nær alliert av Litauen.

Kan bli aktuelt med mer støtte til Ukraina

Forsvarssjef Kristoffersen er tydelig på at luftvern også har vært en av de tingene som Norge har bidratt med til Ukraina. Og mer støtte kan det komme til å bli i tiden fremover.

– Vi har bistått med luftvern som vi hadde på noen av Sjøforsvarets fartøy, også er det opp til politikerne å bestemme hvor mye mer materiell vi skal bistå med.

– Men vi klargjør materiell som vi kan bidra med dersom avgjørelsen skulle komme.

Men har dere mer materiell å bistå med?

– Det er et spørsmål om prioritering. Vi har materiell som vi egentlig skal selge men som egentlig er ganske bra. Også har vi materiell som er i daglig bruk og som man da eventuelt må prioritere. Men det viktigste nå for Ukraina er å stå imot angrepet som er mot Donbas, sier Kristoffersen.