Henrik har fått 90.000 følgere på én måned - nå topper han hitlistene

– For meg så er det helt uvirkelig, jeg skjønner det egentlig ikke enda. Jeg er jo egentlig ikke artist, sier Oven når han gjester God kveld Norges studio.

Under navnet «Groggymenn2» har han fått over 150.000 følgere på TikTok, og nå topper han Spotifylista «Norway topp 50» sammen med «Beathoven» med låta «STAY KEEG».

Låta var kun noen tusen streams unna norgesrekord da den droppa, og har nå snart to millioner streams.

– Jeg hadde et håp om at vi kanskje kunne komme inn på topp 50, og så ligger vi helt på topp og har gjort det siden torsdag. Det er helt sykt, sier Oven.

VON GROGG: Henrik Oven har skapt et keegt alterego som TikTok-elsker. Foto: Kristoffer Arnesen

Ekstrem vekst på kort tid

TikTok-eventyret startet for en stund tilbake, men det var først i januar i år at det virkelig tok av.

– Jeg tror jeg har fått 90.000 følgere på den siste måneden. Jeg husker at jeg hadde 50.000 på julaften, så kom de «Stay Keeg»-greiene i januar, også hadde jeg 100.000 for to uker siden, forklarer han.

Oven har kommet opp med en karakter som er «keeg», han sier keege ting og ler på en helt spesiell måte. Ordet springer ut fra det engelske ordet «geek», og skal være det motsatte av å være nerd.

Det blir mest brukt på Oslos vestkant, og forbindes med en person som har mye penger, drikker dyr champagne og kjører fine biler. Om ordet er positivt eller negativt ladet kommer nok an på hvem du spør.

Jobber i TV-bransjen

På tross av alle følgerne så lever ikke Oven av kontoen enda, men han selger «Stay Keeg»-merch. Til vanlig jobber han i TV-bransjen, for tiden på direktesendingene til «The Voice».

– Hvordan har livet endret seg etter at du fikk mange følgere?

– Det er jo det med å bli gjenkjent på gata, det er veldig nytt. Det er det jeg merker mest, forklarer Oven.

Han kan avslører at det mest sannsynlig kommer mer musikk i fremtiden.

– Ja, jeg tror det. Vi kan ikke stoppe her, slår han fast.

