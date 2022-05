Spår stor overhaling i Barcelona: – En virkelig flopp

Se Real Betis-Barcelona på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra kl. 20.30.

Til tross for en svært positiv andre halvdel av sesongen, vil både supportere av, og hierarkiet i Barcelona, være alt annet enn fornøyd med den store poengforskjellen opp til Real Madrid.

Hvittrøyene fra hovedstaden sikret tittelen allerede forrige helg, i en knusende 4-0-seier over Barcelonas byrivaler, Espanyol. Luken ned til erkenemesis Barcelona er i skrivende stund hele 15 poeng.

Onsdag sikret Real Madrid seg plass i årets Champions League-finale, etter en ellevill snuoperasjon mot Manchester City.

Det blir deres femte finale de siste ni sesongene. På sin side røyk Barcelona ut i kvartfinalen av Europa League, mot Eintracht Frankfurt. Katalanerne har ikke spilt i en europeisk finale siden 2014/2015-sesongen, den gang mot Juventus.

Hovedtrener Xavi Hernández har klart å snu skuten etter den forferdelige høstsesongen, men det gjenstår fortsatt mye sommerarbeid i klubben om de ønsker å holde følge med Real Madrid, mener TV 2s ekspert.

– Flopp

Først og fremst er det et dryss av spillere klubben vil forsøke å kvitte seg med, rett og slett for å løsne opp i de økonomiske begrensningene de har lidd under den siste tiden. Flere av dem har allerede blitt koblet vekk.

– Jeg tror Barcelona må ta noen enormt tøffe valg i tiden fremover. De er i et økonomisk uføre de er nødt til å komme seg ut av, og de må rett og slett ofre noe, innleder TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg.

Fotballeksperten peker ut syv spillere Barcelona bør selge så fort et tilstrekkelig tilbud er på bordet, samt to spillere på lån som ikke trengs med videre. Blant dem er Samuel Umtiti og Philippe Coutinho.

Disse ni bør Barcelona bli kvitt i sommer, mener TV 2s ekspert: Samuel Umtiti Philippe Coutinho Ruqui Puig Martin Braithwaite Clément Lenglet Eze Abde Óscar Mingueza Adama Traoré (lån)

Luuk de Jong (lån)



Samuel Umtiti ble regnet som et av verdens aller største stoppertalenter da han ankom Barcelona. Store forventninger ble knyttet til franskmannen etter overgangen fra Lyon, men etter en sterk start, har karrieren siden blitt preget av flere langtidsskader.

– Det er viktig å huske på at Umtiti hadde flere gode sesonger. Han har vært en viktig bidragsyter, og ikke en flopp på noen som helst måte. Men med alle disse skadene har han aldri vært den samme siden. Han har potensielt flere gode år igjen hvis han klarer å få en restart, men fra Barcelona sin side må de si «takk for deg, vi skiller lag», sier Berg.

En spiller som kom med kanskje enda høyere forventninger, er Philippe Coutinho. Brasilianeren ankom den spanske giganten i januarvinduet i 2018, til en svimlende overgangssum rapportert til å være hele 142 millioner pund.

Siden har prestasjonene på ingen måte stått i stil med den vanvittige prislappen. Skader, sporadiske opptredener og flere utlån har vært fasiten siden rekordovergangen. Det mest nylige utlånet er til Aston Villa.

– Coutinho har vært en virkelig flopp for Barcelona. Det har aldri fungert spesielt bra for ham. I starten søkte han ofte det samme rommet som Messi, og klarte aldri å finne rollen sin i laget. Nå har det gått såpass lang tid at de må akseptere at han aldri kommer til å bli det de så for seg.

– Her er det bare å cashe inn. Coutinho er dessverre et bomkjøp. Han må de bare avskrive, konkluderer fotballeksperten.

Disse kan selges for rett pris

En ryddejobb blir nødvendig i Barcelona i sommer. Som konsekvens vil klubben sannsynligvis se seg nødt til å ta farvel med en del viktige spillere, skulle prisen være den rette.

Berg mener at en av dem som bør vurderes solgt, er Pierre-Emerick Aubameyang. Til tross for en meget sterk sesong i Spania, med ni mål og én assist på ti kamper, er det ingen hemmelighet at gaboneren begynner å dra på årene. Et fremtidsrettet Barcelona-lag består høyst sannsynlig uten ham på topp.

Disse spillerne mener TV 2s ekspert at kan gå for et godt tilbud Pierre-Emerick Aubameyang Marc-André ter Stegen Sergiño Dest Eric García Memphis Depay

– Han har vært kjempeviktig, og vist at han har mye å bidra med. Men hvis prisen er god, er det greit å bli kvitt. Det er ikke en mann å bygge fremtiden rundt. Selv om han har vært veldig god, er den harde realiteten at han kan ofres for den rette prisen, sier eksperten.

Et navn på ekspertens liste som hadde sjokkert kun for noen år tilbake, er keeper Marc-André ter Stegen. Mannen som én gang ble regnet som et av verdens største keepernavn, har sakte, men sikkert de siste sesongene opplevd en betydelig nivånedgang.

Tyskeren er nok en spiller Barcelona bør vurdere å bli kvitt om et godt bud skulle bli lagt på bordet, ifølge TV 2s LaLiga-ekspert.

– Han har ikke vært like god de siste årene som han var tidligere. Det handler om å identifisere de spillerne som sannsynligvis kan erstattes for en billigere penge. Han hadde vært et veldig stort tap tidligere, men han er en av dem som kan ofres for en god pris, påpeker Berg.

19-åringen må beholdes for enhver pris

Gitt den blytunge økonomiske situasjonen katalanerne befinner seg i, kan det hele gå så langt at det ikke er utenkelig med et salg av ett av klubbens virkelig store talenter.

Ansu Fatis ferdigheter og potensiale er åpenbart for alle å se. Mulighetene for å se ham i aksjon har imidlertid vært magre. Kun 19 år gammel, har Fati allerede gått glipp av 84 kamper for Barcelona grunnet skade.

Skulle et gigantisk tilbud ligge på bordet for juvelen, må Barcelona i det minste vurdere det, sier Berg. Eksperten er imidlertid klar på at supertalentet er en spiller hun aller helst hadde beholdt i klubben.

– Hvis man virkelig er nødt til å ta et tøft valg, er dette et supertalent jeg hadde ofret for å beholde Pedri om det kom til stykket. Det han har vist når han er skadefri er helt enormt, men skadene gjør at det kanskje er verdt å gamble på et salg hvis et svært tilbud kommer inn, vel vitende om at de har mistet en potensiell verdensstjerne.

– Det er en risiko at man har en spiller som har hatt flere alvorlige skader før han har fylt 20 år. Det er et mønster som er grunn til bekymring. Jeg mener fortsatt at han har nest høyest potensial (etter Pedri), og jeg ville prøvd å beholde ham.

Det er nettopp Pedri som pekes ut av eksperten som en spilleren klubben må beholde, uansett hva som må til. Vidunderbarnet har vært et lysglimt av de sjeldne i Barcelona denne sesongen, og fortsetter å ta store steg kamp for kamp.

Med sin ro, beherskelse og tekniske arsenal, har 19-åringen allerede plassert seg blant verdens beste midtbanespillere.

– Hvis Barcelona kun kunne ha valgt én spiller, koste hva det koste vil, måtte det uten tvil ha vært Pedri. Han er en veldig sjelden fotballspiller. Han er så klok og moden, det er helt unikt. Han kommer til å være viktig for Barcelona i ti år fremover om han fortsetter utviklingen, påpeker Berg.

– Pedri er ikke i kategorien talent lenger, han er allerede blant de beste av midtbanespillere, uavhengig av alder. Han er et generasjonstalent. Spillere som ham får du kanskje én av per generasjon, avslutter TV 2s ekspert.

