Slik foregår bakgrunnssjekkene til nye «Paradise»

Den nye versjonen av «Paradise Hotel», som nå kun skal hete «Paradise», kommer snart på skjermen. I den nye sesongen trenger man ikke å være i par med noen av motsatt kjønn og man kan velge å ikke dele seng. Det skal også være et bredere spekter av mennesker representert i programmet.

Programsjef Christian Meinseth i Nent, medieselskapet som eier Viaplay, svarer på hvilke konkrete tiltak de har gjort i castingprossen for å unngå å få straffedømte deltakere. Han mener «det ikke er de store endringene, men at de gjør alt de kan for å forsikre seg mot å ha med folk som lyver i castingprosessen».

Selv om Meinseth mener det ikke er gjort store endringer, forteller han at de er svært grundige.

– Vi benytter oss av pyskologer, har screeninger, dybdeintervjuer, bakgrunnssjekker og gjør alt som står i vår makt.

God kveld Norge har også snakket med flere deltakere som bekrefter at de fikk gjentatte spørsmål om hvorvidt de har vært involvert i kriminalitet.

Oversikt over endringer i «Paradise» • Alle deltakere skal være over 20 år • Par er ikke avhengig av kjønn • Bredere sammensetning av deltagerne i casten • Ikke lenger et krav om at du må være singel for å søke om å være deltager • Enkeltsenger på rommene • Nytt innspillingssted i Mexico • Nye temauker som tar opp andre temaer og dilemmaer enn før Andreas «TIX» Haukeland blir programleder



Mange straffedømte deltakere

Programmet har alltid vært omtalt som et skandaleprogram, og sist i rekken var skandalen om fjorårets vinner Markus Grønberg. Det ble kjent at han var under etterforskning for voldtekt da han vant konkurransen. Han ble dømt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig, men har anket dommen.

Grønberg er langt fra den eneste reality-deltakeren som har begått kriminalitet.

TV 2 har tidligere laget en omfattende oversikt over et stort utvalgt av reality-deltakere, som viste at rundt 12 prosent av dem var straffedømt. Forskere mener at det tilsvarende tallet for den jevne nordmann er 8 prosent.

– Hvordan foregår bakgrunnssjekken deres?

– Når det kommer til bakgrunnssjekker er det begrenset hva vi har lov til. Vi har ikke lov til å spørre deltakerne om politiattester eller kriminelt rulleblad. Dette er regulert av loven. Vi er til en viss grad prisgitt ærlighet. Men vi bruker den informasjonen som er tilgjengelig, gjennom sosiale medier og ting som er skrevet i pressen. Vi kontakter også tidligere arbeidsgivere og andre vi får lov til å kontakte, svarer Meinseth.

God kveld Norge var på housetour i det nye Paradise-hotellet, så videoen under.

Frykter ikke nedgang

Meinseth sier at det er et ønske fra en samlet bransje å få tak i politiattester, men sier dette må gjøres på et politisk nivå.

Han forventer for øvrig ikke en nedgang i TV-seere, selv om det blir mer barnevennlig enn før. De vil for eksempel ikke vise sex.

– Vi frykter ikke en nedgang i seertall. «Paradise» kommer til å føles kjent for seerne. Det er mange av de samme elementene.

ENKELT?: Flere har påpekt at dette trolig ikke kan regnes som en enkeltseng. Foto: TV 3

Én detalj overrasket TV-seerne

Etter at God kveld Norge delte den ovennevnte housetouren av det nye Paradise-hotellet, har vi fått meldinger av flere TV-seere som reagerer på særlig én ting.

I pressemeldingene som kom da «Paradise Hotel» ble til «Paradise», ble det nemlig lagt stor vekt på at deltakerne nå fikk enkeltsenger. Dette skulle være et ledd i riktig retning for å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet.

Sengene på hotellet er likevel trolig store nok til å regnes som dobbeltsenger, den eneste forskjellen virker å være at det er to dobbeltsenger på hvert rom. Meinseth svarer slik på enkeltsengspørsmålene:

– Vurderingene rundt det er at det skal være mulig å sove i sin egen seng. Hvor bred sengen er, eller om det er en enkeltseng eller en dobbeltseng, blir et definisjonsspørsmål. Vi syns at det å ha en del av konseptet at man må sette sammen mann og kvinne i et par, og at de må sove i en seng sammen, fikk en litt negativ smak. Derfor valgte vi å ha to senger på rommet, så de har mulighet til å sove alene.