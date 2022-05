Slanket seg for å passe historisk kjole

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kim Kardashian dukket opp i den historiske kjolen til Marilyn Monroe på Met-gallaen, men måtte gjennom et strengt regime for å passe inn i den.

På Metropolitan Museum of Art i New York fant årets Met-galla sted natt til tirsdag.

Gallaen regnes som verdens største motefest, og i år var kleskoden «Gilded Glamour». Store stjerner dukket opp på den røde løperen i unike antrekk, deriblant Kylie Jenner i brudekjole og norske Renate Reinsve i Louis Vuitton.

GALLA: Kim Kardashian dukket opp på Met-gallaen med Pete Davidson. Foto: Doug Peters

Kim Kardashian overrasket i den historiske kjolen til Marilyn Monroe, men måtte dog gjennom store forberedelser for å passe inn i den.

Det skriver motemagasinet Vogue.

Ville gråte

Kjolen Kardashian brukte hadde Marilyn Monroe på seg i 1962 da hun sang «Happy Birthday, Mr. President» til John. F. Kennedy.

Den glitrende kjolen ble solgt på Julien's Auctions i 2016 for 4,8 millioner dollar, noe som i dag tilsvarer rundt 45 millioner norske kroner.

Kjolen regnes som den dyreste kjolen som er solgt på auksjon.

I dag er det Ripley’s Believe It Or Not Museum som eier kjolen, og lånte denne bort til Kardashian for anledningen, ifølge Vogue.

Magasinet skriver at etter superstjernen prøvde en kopi av kjolen som passet, fikk hun muligheten til å prøve originalen. Denne gangen passet derimot ikke Monroe-kjolen.

– Jeg har alltid trodd at hun var ekstremt formfull, sa Kardashian i intervjuet og la til:

– Jeg forestilte meg at jeg kunne være mindre på noen steder der hun var større og større på steder der hun var mindre. Så da den ikke passet meg, ville jeg gråte fordi den kan ikke endres i det hele tatt.

Slanket seg

For å passe inn i kjolen gikk 41-åringen gjennom et strengt regime. Hunforteller magasinet at det var dette eller ingenting.

– Jeg hadde på meg en svettedrakt to ganger om dagen, løp på tredemølla, kuttet ut alt sukker og alle karbohydrater, og spiste bare de reneste grønnsakene og proteinene, sa superstjernen.

Hun påpeker i intervjuet at hun ikke sultet seg selv, men var svært streng. Ifølge People var hun nødt til å gå ned syv kilo. Etter å ha fulgt dietten i en måned passet den ikoniske kjolen.

– Jeg ville gråte gledestårer når den gikk opp, sa Kardashian til Vogue.