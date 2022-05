Dette bør du sjekke før 17. mai

Det kan være lurt å sjekke at du har alt i orden til festantrekket for nasjonaldagen allerede nå.

16. mai er gjerne en stressende dag der mat handles inn, kaker skal bakes og skjorter strykes. Kjenner du deg igjen i at denne dagen ofte blir kaotisk? Da kan det være lurt å i alle fall ha antrekket klart i god tid.

Dersom bunaden ikke passer etter to år med pandemi og roligere 17. mai-feiringer, ser det mørkt ut for å få gjort noe med den til årets feiring.

– Hvis du skal sy bunaden inn eller ut, har vi tidligst ledig time i september, sier Hilde Øya, daglig leder i bunadsbutikken Heimen Husfliden.

Hun forteller at pågangen er svært stor etter to roligere år.

– Det er større pågang nå enn det var i 2019, så vi merker absolutt at det har vært pandemi. Andre påskedag var det som å trykke på en knapp, da ble det plutselig veldig stor pågang, sier Øya.

REKORDMANGE: 30.000 barn skal marsjere gjennom Karl Johan 17. mai, for første gang siden 2019. Det er en rekordstor påmelding. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sjekk flekker og sømmer

Dersom du sølte is på stakken i fjor, eller kvelden endte opp med å bli fuktigere enn planlagt, er det en fordel å ta en kikk i skapet allerede nå.

Har stakken fått mindre flekker på seg, holder det ofte å bruke en fuktig klut for å gni dem forsiktig vekk.

Dersom det er snakk om større flekker, er det fortsatt tid til å få renset bunaden, men da bør du ikke vente for lenge.

– Det tar en uke å få renset bunaden, men vi tar også ekspressleveringer. Så man kan fortsatt rekke det, sier butikkmedarbeider Nora Blich Bustnes i Vinderen renseri.

Det kan dessuten være lurt å sjekke at ingen hemper eller knapper på bunaden er løse. Hempen til bunadsvesken kan for eksempel være viktig å ha på plass, og denne kan det være mulig å sy til selv.

– Virker som folk vil være mer pyntet

De siste årene har flere typer tilbehør som hårbøyler og silkeskjerf blitt populære til bunaden. Dersom dette er noe du planlegger å kjøpe, er det lurt å sikre seg før det blir utsolgt.

– Vi selger veldig mye silkeskjerf spesielt, det har vi solgt mye mer av i år enn tidligere. Dette bruker flere for eksempel i halsen eller i håret, sier Øya.

Hun forteller at de også selger mer sølv enn tidligere.

– Det kan virke som at folk kanskje vil være enda mer pyntet nå enn før pandemien, sier den daglige lederen.

PUSSE SØLV: Det er ikke usannsynlig at bunadssølvet trenger en oppfriskning siden sist.

Det er heller ikke dumt å dobbeltsjekke at strømpene er rene og hullfrie i tide, slik at du slipper en kjip overraskelse på morgenen 17. mai.

Dersom langtidsvarselet viser at det blir en regnfull dag, kan dessuten en regnponcho være fin å sikre seg.

Ikke glem barna!

Dersom minsten har vokst mye siden i fjor eller eldstemann nekter å bruke bunad, kan det være greit å prøve finstasen på allerede nå. Da slipper du å måtte løse en kleskrise på kvelden 16. mai.

FESTKLAR: Det er ikke sikkert alle familiens medlemmer er like gira på bunad...

Dersom du skal kjøpe bunad til barna, er det mulig å kjøpe brukt, og spare både lommeboka og miljøet.

Vintagebutikken UFF er blant dem som selger bunader som andre ikke lenger har bruk for.

– Vi har for det meste barnebunader nå, men også noen voksenbunader i utvalgte butikker, sier Kristine Granerud, kreativ- og sortimentsansvarlig i Uff.

Det er også en idé å sjekke at bunadskoene fortsatt passer, både for store og små, i tillegg til om de bør vaskes eller pusses.

Bunadssølvet

Dersom du pusser bunadssølvet i god tid, sparer du deg selv for en god dose stress og sørger for et blankt og fint resultat til nasjonaldagen.

På sølv som sitter festet på bunaden, er det viktig å unngå flytende pussemiddel. Det finnes flere kjerringråd for sølvpussingen av søljer og annet tilbehør, blant annet tannkrem. Likevel holder det ofte å bruke en enkel pusseklut for å få blankt bunadssølv.

Reise bort?

Skal du reise bort med fly for å feire nasjonaldagen og ha med deg bunaden? Da er det greit å huske på at ikke alt går gjennom sikkerhetskontrollen.

En bunad er verdt mye og bør som regel fraktes i håndbagasjen, men bunadskniven i sølv kan for eksempel være lei å måtte legge igjen på Gardermoen.