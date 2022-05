– Fra nå og framover begynner kjøret for alvor. Selv om salgsåret på bruktbilmarkedet har vært over forventning hittil, merker vi veldig godt et helt spesielt trøkk nå.

Det sier Frode Simonsen Lyngmo som er salgssjef hos Birger N Haug, Outlet i Røyken.

Det han snakker om er nordmenn som er på jakt etter bruktbil til årets sommerferie. Her er det én biltype som skiller seg klar ut.

– Nemlig romslig familiebil. Da veldig gjerne i form av den gamle, gode stasjonsvogna, men også SUV-er som for eksempel Toyota RAV4 og Mitsubishi Outlander, er populære, forteller salgssjefen.

Han har vært med på dette tidligere. Det er samme greia hvert eneste år. Men det har vært enda litt tydeligere de to siste årene, når mange har hatt Norgesferie.

– Det som helt konkret skjer, er at veldig mange familier finner ut at de trenger ny bil før ferien. Helst en litt stor, romslig og komfortabel én. Har den i tillegg tilhengerfeste så den kan trekke campingvogn, eller båt på henger, er det et pluss. Har den også takboks – ja, da er lykken nær fullkommen, for mange.

Dieselmotor er populært

En motorisering er også er også mer etterspurt enn andre. Denne gangen snakker vi om dieselmotor. For i motsetning til på nybiler, er dette fortsatt en høyst gangbar motortype i bruktbiler.

Dette har vi gledet oss til og vi er klare for et par hektiske måneder, forsikrer salgssjef Frode Simonsen Lyngmo, hos Birger N Haug outlet i Asker.

Lyngmo forteller at de merker en markant økningen i etterspørselen etter brukte elbiler, sammenlignet med tidligere. De selges fortest, men dieselbilene følger hakk i hæl, foran bensinbiler og hybrider.

– Om det er slik over alt tør jeg ikke si noe om, men hos oss er det i alle fall sånn, forklarer han.

Bare siden inngangen på året er det blitt 6.000 færre bruktbiler på nett, og sammenlignet med 2021 på samme tidspunkt, er det nå 4.500 færre annonserte biler.

Dette skaper press i markedet. Dermed blir det mer selgers marked enn tidligere. Noe som igjen kan gjøre det vanskeligere å forhandle på pris.

– Dette har vi erfart tidligere år også. Utvalget begrenses mot sommeren. Ser man en bil man liker og kunne tenke seg, tror jeg det kan være lurt å ikke tenke seg om for lenge, men å slå til raskt. Du er nemlig ikke alene i markedet nå, sier salgssjefen.

Romslige familiebiler rives unna

Han forklarer også at det ofte er de litt rimelige og folkelige bilene det er mest etterspørsel etter hos dem.

– For oss er det biler fra rundt 250.000 kroner og nedover til rundt 100.000 kroner som utgjør mye av volumet. Gjerne kurante modeller som klassiske familie-stasjonsvogner,VW Passat, Ford Mondeo, Skoda Octavia og Volvo V70, for å gi noen eksempler. Det samme gjelder SUV-er. Disse biltypene formelig rives unna nå ...

Man kan faktisk få veldig mye fin og god bil til den prisen. En fornuftig familiebil behøver slett ikke koste 600.000-700.000 kroner. Ikke alle kan, eller vil, bruke så mye penger på bil.

Det blir hektiske dager nå «varelageret» på 100 biler skal snus rundt to ganger på to måneder.

Blir fly-ferie i år

De fire bilselgerne og salgssjefen selv skal nå i løpet av mai og juni levere ut over 200 biler, om alt går etter planen. De har over 20 henvendelser hver eneste dag, fra kunder over hele landet.

Det blir hektiske dager framover før Lyngmo selv kan ta sommerferie. Men noen bilferie blir det ikke i år.

– Nei, jeg hadde nær sagt dessverre. Jeg er veldig glad i bilferie og familien drar gjerne til Nord Norge for å besøke familie og venner. I år har jeg blitt "lurt" av kona til en ferie i varmere strøk. Det blir deilig det også, selv om det blir fly og ikke bil, avslutter salgssjefen.

Før han må løpe videre til en telefon som kimer. Det er en som skal ha en bruktbil før sommerferien. Han har sett en stasjonsvogn med dieselmotor på finn.no ...

