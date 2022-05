Youtuber stiller russiske krigsfanger til veggs for åpen mikrofon

Det bleke ansiktet stirrer rett frem, ansiktet er uttrykksløst og stemmen monoton.

– Gir du din tillatelse til at dette intervjuet blir tatt opp og offentliggjort?

– Ja.

Øynene flakker raskt opp på mannen som stiller spørsmålet, før han slår dem ned igjen.

– Hva er navnet ditt?

– Dmitrij.

Slik starter programmet som som ble publisert på Youtube 9. april. Episoden er sett mer enn to millioner ganger. Høydepunktet i programmet kommer mot slutten av episoden.

For når soldatene ringer hjem til slektningene sine, kan samtalen ta uante vendinger. Mer om det senere.



(Se video av intervjuene lenger ned i teksten)

Vlogger krigen

Mannen som stiller spørsmålene heter Volodymyr Zolkin. 40-åringen var politisk videoblogger før krigen. Nå har han blitt en Youtube-hit i Ukraina med sine dyptpløyende intervjuer med russiske krigsfanger.

BLITT EN HIT: Volodymyr Zolkin startet prosjektet sitt for å nå frem til russere om det som foregår i Ukraina. Foto: Privat.

Flesteparten av intervjuene har blitt sett mellom 400.000 og 500.000 ganger. De mest populære, som det med menig Dmitrij, har blitt sett av enda flere.

– Jeg startet dette for å nå frem til russerne om at det er en krig her, sier Volodymyr Zolkin til TV 2 på Skype fra Ukraina.

Etter den russiske invasjonen 24. februar, lanserte ukrainske myndigheter Telegram-kanalen «Finn deres egne». Der kunne pårørende til russiske soldater finne ut av hva som hadde skjedd med deres kjære som var sendt i krigen.

YOUTUBE-HIT: Volodymyr Zolkin var video-blogger før krigen. Nå har han blitt en Youtube-hit med sine intervjuer med russiske krigsfanger. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Gjennom denne kanalen fikk Zolkin tilgang til å ringe soldatenes familier i Russland. Han gjorde det mens kameraet rullet, og utfordret dem på det Russland og sønnene deres gjorde i Ukraina.

Etter hvert begynte han også å intervjue russiske krigsfanger.

– Mitt prosjekt er ikke offisielt, ikke i det hele tatt. Det er bare mitt journalistprosjekt, forklarer Zolkin.

– Men så klart gjøres det i koordinasjon med disse menneskene (myndighetene, journ. anm.), ellers hadde jeg aldri fått lov til å bare gå å snakke med fangene. Jeg måtte spørre om tillatelse og fikk lov, sier han.

Visste ikke at de ville bli sendt i krigen

I hvert program blir krigsfangene bedt om å ringe hjem. Zolkin sier dette er fordi han mener det er større sjanse for at budskapet skal synke inn hos mødrene dersom det kommer fra deres egne sønner.

– Hva sier mødrene når de blir oppringt?

– Litt forskjellig. Noen blir veldige glade for å få vite at barna deres faktisk lever. Andre begynner å gjenfortelle russisk propaganda.

– Så noen tror fortsatt på det de hører på TV?

– De fleste tror på det de hører på TV.

VLOGGER KRIGEN: Volodymyr Zolkin håper russiske mødre vil lytte til det sønnene deres sier når de ringer hjem. Foto: Privat

Han forteller at over halvparten av seerne hans er russiske. Hensikten med hele prosjektet er å forsøke og få russere til å innse hva landet deres gjør i Ukraina.

Håpet er at russiske mødre vil lytte til sine egne sønner, og tro på det de forteller, fremfor det de ser på russiske TV-skjermer.

– De kan ikke annet enn å se på barna sine. De vil se det, og forstå det. Selv de som ikke er involvert i dette, vil se dette og forstå at de ikke trenger denne krigen. At de ikke trenger å dra hit. Det er målet.

Hittil har Zolkin intervjuet over hundre russiske krigsfanger.

– Svært mange er folk fra lavere sosiale lag. De visste ikke selv at de ville bli sendt i krigen, sier han.

– Alle kommunikasjonsenheter var blitt tatt fra dem. De trodde de skulle på trening, men ble sendt i krigen.

Stiller den russiske krigsfangen til veggs – se dialogen her

Krigsfangene er tydelig ukomfortable, der de blir stilt til veggs av Zolkin. Ofte er han opptatt av å få frem valgene de kunne ha tatt, men ikke gjorde.

I et av programmene foregår følgende dialog med en av fangene:

– Hvorfor kom du til Ukraina? Hva er grunnen? Hva tenkte du på?

– Det var ingen slike tanker i hodet mitt i det hele tatt, svarer soldaten.

– Jeg tenkte at dette var skremmende. Det var det jeg tenkte; skremmende, fortsetter han.

– Men tenkte du ikke; hvorfor er jeg her? Hva er hensikten?

– Vi snakket oss i mellom, oss soldater, men ingen kunne svare på de spørsmålene. Offiserene våre fortalte oss ingenting, svarer soldaten.

– Hva med å snu og dra hjem - tenkte dere ikke på det?

– De fortalte oss at vi skulle fortsette fremrykkingen, og det var en ordre. Hvis vi hadde dratt, ville vi blitt straffet, fortsetter soldaten.

- FULGTE ORDRE: Volodymyr Zolkin forsøker ofte å få fangene til å reflektere over valgene de har tatt. Foto: Screengrab/Youtube

Ifølge Zolkin er ikke dette eksempelet enestående.

– De tar vekk alt ansvaret for avgjørelsene de tar. Alle sier de fulgte ordre.

– Alle spørsmål som ligner på «tenkte du ikke på at folk kunne dø? At du kunne si nei?» Å stille dem slike spørsmål er nesten meningsløst, fordi de har en slags zombie-mentalitet. Alle svarer det samme, sier Zolkin.

Brudd på Genève-konvensjonen

Selv om Zolkin har fått mange nye følgere og tilhengere, mener kritikerne det han gjør bryter med den tredje Genève-konvensjonen som skal beskytte krigsfangers sikkerhet og sørge for at de ikke blir ydmyket.

Zolkin avviser det kontant:

– Jeg gjør dette for at russere skal slutte å drepe ukrainske barn. Jeg vet ikke hva det er jeg bryter.



– Jeg vet at Genève-konvensjonen forbyr ydmykelse, men jeg gir bare russere og russiske mødre muligheten til å vite hva som har skjedd med barna deres. Hva er det jeg har brutt?, spør han.

Alle programmene starter med at fangene erklærer at de gir sitt samtykke til å bli filmet. Zolkin understreker at det virkelig er frivillig for fangene å være med i programmet hans.

– Jeg tar opp avslaget deres, men publiserer ikke dette. Jeg har det kun i arkivet mitt som bevis, blant annet til utenlandske medier, sier Zolkin.

– De som ikke vil, får muligheten til å avslå. Det er veldig viktig å få med at jeg kun tar med de som gir sitt samtykke.

Jeg gjør dette for at russere skal slutte å drepe ukrainske barn. Jeg vet ikke hva jeg bryter. Volodymyr Zolkin

Drama på direkten

Når soldatene ringer hjem til slektningene sine, kan samtalen ta uante vendinger. Som under intervjuet med menig Dmitrij.

Etter å ha snakket med bestemoren sin, ringer soldaten til kjæresten. Da får Dmitrij en ubehagelig overraskelse.

– Vet du hvem som er her?, spør kjæresten.

– Tagajev.

Dmitrijs reaksjon er umiddelbar:

– Kan vi skru av?, spør han Zolkin.

Her får den russiske krigsfangen seg en overraskelse

Det kommer et kutt i programmet. Når de er tilbake igjen, spør Dmitrij kjæresten hva i all verden hun holder på med.

Når de legger på, tar han hendene til ansiktet i fortvilelse.

– Kanskje det ikke er så ille som du tror, forsøker Zolkin å si til den unge soldaten. Han er nesten trøstende i stemmen.

– Kanskje han hadde gode intensjoner for å være der?

– Nei, svarer Dmitrij kontant.

– Jeg kjenner han, og vet hva han er i stand til.

Zolkin avslutter intervjuet.

Kan føle empati

Vi spør om han noensinne føler sympati med soldatene han intervjuer, til tross for at de har blitt sendt til Ukraina for å krige.

– Selvfølgelig sympatiserer jeg med mange av dem under intervjuet hvis jeg ser at det er et ærlig menneske som angrer. Da har jeg empati med dem, sier han.

– FØLER EMPATI: Zolkin sier han føler empati med de fangene som uttrykker ekte anger over det de har vært med på. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Men han er krystallklar på hva han mener om russere generelt.

– Mange av dere tror at den russiske verden er Dostojevskij, Tolstoj og Pusjkin. Men dette er mennesker som kommer til Ukraina for å drepe, sier han bestemt.

– Dette er folk som samler mikrobølgeovner og vaskemaskiner i bilene sine, og prøver å ta alt til Russland. Dette er et folk som ikke følger krigsregler eller internasjonale avtaler. Og når du spør meg om brudd på Genève-konvensjonen, på bakgrunn av hva disse menneskene gjør, ser det ganske kynisk ut.