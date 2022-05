Tusenvis kom til Norge, et fåtall er bosatt: «Hvor blir det av alle flyktningene?»

TV 2 fortalte nylig om 31 år gamle Yulia Neschadim og datteren på fire, som bor på et asylmottak i Porsgrunn.

Etter to måneder venter hun fortsatt på å bli bosatt i en kommune, og på at hun og familien kan starte livene sine i Norge.

– Vi bare venter og venter uten å få svar. Ventetiden er utmattende og nedslående. Ingen kan gi svar angående bosted eller hva som vil skje i fremtiden. Det er grusomt, sa Neschadim.

Hun er ikke alene om å vente, for flere tusen ukrainere er i samme situasjon.

Og selv om regjeringen har lovet fortgang, har lite skjedd.

At det tar så lang tid å bosette flyktningene, er Norsk forening for asylsøkere (NOAS) svært bekymret for.

KASTEBALL: Yulia Neschadim fortalte at det var vanskelig å finne informasjon og vanskelige å få svar. – Jeg har blitt en kasteball i systemet, sa hun. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Hvor blir det av alle flyktningene?»

16.040 ukrainske flyktninger har søkt om asyl i Norge, viser en fersk oppdatering fra UDI, mandag.

Så langt har bare 1296 av dem blitt bosatt i en kommune, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

3387 personer har sikret en avtale om bosetting med en kommune, men venter fortsatt på mottak.

Selv om det ikke har manglet på godvilje til å hjelpe ukrainske flyktninger på norsk jord, har det oppstått flere byråkratiske utfordringer underveis som har trenert prosessen.

– Vi har forståelse for at dette er nytt og mange kom på en gang, men dette har gått altfor treigt. Særlig sett i lys av at mange frivillige og kommuner har gitt beskjed om at alt er klart. De lurer på «hvor blir det av alle flyktningene»? sier Pål Nesse, generalsekretær i NOAS.

SKUFFET: Pål Nesse, som er generalsekretær i NOAS, er skuffet over at ikke flere flykninger har blitt bosatt i kommuner til nå. Foto: Martin Leigland

Så mange er bosatt 16.040 ukrainske flyktninger har søkt om asyl

11.345 har fått innvilget asyl av UDI

1179 flyktninger har IMDI bedt kommunene om å bosette, men kommunen har ikke svart enda.

3387 har en avtale med IMDI og en kommune om bosetting, men har ikke blitt bosatt

1296 er bosatt. Tallene er fra mandag 9. mai. Kilde: IMDI og UDI

Det viktigste verktøyet

Flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina, har måtte reise fra hjemmene sine og flykte fra krig, ofte uten far og mann i familien.

– De har vært gjennom noe traumatisk, trenger normalitet og kan ikke bare sitte og vente på at noe skal skje, sier Nesse.

I tillegg handler ikke bosetting bare om å gi flyktningene et nettverk, skole og jobb. Det handler også om flyktningenes sikkerhet.

90 prosent av de som kommer til Norge er kvinner og barn, som Kripos beskriver som en særlig sårbar gruppe.

LEKER: Barn leker utenfor Nasjonalt ankomstsenter på Råde. Foto: Frode Sunde / TV 2

De siste ukene har flere kvinner meldt fra om ubehagelige opplevelser fra fremmede menn. Dette førte til at Kripos fredag oppjusterte sin vurdering, og sa til NRK at de mener det er «meget sannsynlig» at flyktningene utsettes for overgrep.

– Mange sliter med å få endene til å møtes siden godtgjørelsen på transittmottak er veldig lav. De kan la seg lokke av menn som tilbyr økonomisk hjelp og et sted å bo, men som har en forventning om gjenytelser, sier Nesse.

Han er godt kjent med problematikken om at flyktninger er utsatt for seksuelle overgrep internasjonalt.

– Men jeg var ikke klar over omfanget av dette også i Norge, så det er bekymringsfullt, sier Nesse.

LOKKETILBUD: NOAS hører stadig om flyktninger som har fått uredelige tilbud på nettet eller i sosiale medier. Foto: Martin Leigland / TV 2

Frykter flere hendelser

Økokrim er også bekymret for at ukrainske flyktninger blir forsøkt lokket inn i svart arbeid, prostitusjon og menneskehandel, skrev de i sin trusselvurdering for 2022.

Nesse bekrefter at de også stadig hører slik historier. Han ser at svært mange menn tilbyr seg å hjelpe flyktningene i sosiale medier og på nettet, men er bekymret for at ikke alle har gode intensjoner.

– Blant disse er det åpenbart folk man ikke burde knytte kontakt med, som spiller på at flyktningene er blakke, utålmodige og har et stort behov for å komme i gang. Det vi frykter er at det kommer flere historier etter hvert hvor mennesker har latt seg lokke, sier han.

Nesse er helt klar på hva som er viktigst for å minimere risikoen for at ukrainske flyktninger utnyttes.

– Det viktigste verktøyet mot dette, er rask bosetting. At de kommer inn i et kommunalt system, får et sosialt nettverk, jobb eller skolegang, slik at de kan begynne å leve et normalt liv, sier han.

Ifølge Nesse er det ikke godt nok å komme med løfter om rask bosetting, uten å sette seg konkrete mål for hvor mange som skal bosettes hver uke.

– Nå bør man sette konkrete tall for hvor mange man kan bosette hver uke fremover, så man kommer raskt i mål. Det må ligge på flere tusen hver uke.

FLERE FASER: Flyktningene som kommer til Norge må først innom Råde for å bli registrert. Deretter havner flesteparten på akuttmottak i påvente av bosetting i en kommune. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avviser kritikk

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet avviser kritikken om at bosettingen går for tregt. Tvert imot sier hun at prosessen aldri har skjedd raskere.

– Vi bosetter så mye vi kan, og vi har ansatte som gjør en fantastisk innsats og som jobber kveld og helg for at bosettingen skal gå raskt. Dette går i veldig høyt tempo, sier Rieber-Mohn til TV 2.

PRIORITERER: Direktør Libe Rieber-Mohn mener det er viktig å holde bosettingen oppe i et høyt tempo fremover. Foto: Martin Leigland

I tillegg til de 1296 som har blitt bosatt, viser hun til at 3387 ukrainere har fått avtale om bosetting med en kommune.

På spørsmål fra TV 2 om hvor mange IMDI har som ambisjon å bosette hver dag og hver uke, sier Rieber-Mohn at de ikke operer med et slikt tall. Hun viser til Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI opplyser på sin side at ukrainerne som bor på mottakene i dag skal bli kartlagt i god tid før sommerferien. For konkrete målsettinger for hvor mange flyktninger som skal bosettes, henviser de tilbake til IMDI.

KARTLEGGER: At IMDI kartlegger flyktningene før de kan bosettes, er en av hovedårsakene til at prosessen tar tid. Foto: Martin Leigland / TV 2

Bosetter faktisk færre

TV 2 har hentet inn tall fra uke 17 (25. april-1.mai), som viser at 589 flyktninger ble bosatt den uken. Det er i gjennomsnitt 84 flyktninger om dagen.

Fredag 29. april ble det kalt inn til pressekonferanse. Da kom løftene fra regjeringen om at de skulle forenkle prosessene og løse opp flaskehalsene for å sikre rask bosetting.

De foreløpige tallene tyder likevel på at lite har skjedd.

Fra fredag 29. april til fredag 6. mai ble 501 flyktninger bosatt, noe som utgjør i gjennomsnitt 72 personer hver dag.

MIDLERTIDIG: Flyktningene får midlertidig opphold på mottak som dette i Porsgrunn mens de venter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv om Rieber-Mohn ikke er enig i at bosettingen går for tregt, deler hun bekymringen om at flyktninger som venter, kan bli forsøkt utnyttet.

– Jeg er bekymret, særlig for de ukrainske flyktningene som ikke er registrert og som kan bo privat hos personer som de ikke burde bo hos. Det aller viktigste er at alle registrerer seg, da kommer man inn under ordnede forhold og det sørger for at vi kan følge de opp på en god og trygg måte, sier hun.

Et hvileskjær

Pål Nesse i NOAS opplever at systemet, slik det er i dag, er unødvendig byråkratisk.

– Alt trenger ikke være ferdig for at flyktningene skal bosettes. Det er bedre å bruke ressurser på bosette i morgen, og så løse de andre tingene etter hvert, sier han.

KORT: Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, mener det er viktig at tiden på mottak blir så kort som mulig, slik at flyktningene får en viss normalitet med nettverk, skole og jobb. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nesse mener dessuten ansvarlige myndigheter akkurat nå har et handlingsrom, siden det har vært færre ankomster fra Ukraina den siste tiden.

– Akkurat nå har man et hvileskjær og mulighet til å forsere dette kraftig.

En annen konsekvens dersom bosettingen fortsetter å dra ut i tid, er ifølge Nesse at den store mobiliseringen i samfunnet, både hos frivillige og i kommunene, kan bli mindre.

– Vi må smi mens jernet er varmt.