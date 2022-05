Nekter å stå æresvakt: – Vi deltar ikke i dette hånsforsøket

Se Atlético Madrid-Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 20.30.

Med fire kamper igjen av sesongen, har Real Madrid allerede innkassert sesongens LaLiga-trofé.

Med gullet sikret før sesongslutt, er det vanlig at motstanderne mesterne møter i sin neste kamp, står æresvakt for å gratulere med tittelen.

Tradisjonen er utbredt i hele Fotball-Europa.

«Los Rojiblancos» nekter imidlertid å stå æresvakt for sine rivaler på Wanda Metropolitano. I en uttalelse skriver klubben at Real Madrids formål med æresvakten er å ydmyke de rødhvite på hjemmebane.

– Noen folk vil gjøre om på noe som ble til som en anerkjennelsesgest for mesteren, til en offentlig toll som må betales av deres rivaler, med formål om å ydmyke, heter det i uttalelsen, gjengitt i den Madrid-baserte avisen Marca.

Uttalelsen lyder videre at Atlético Madrid nekter å delta i det de kaller et forsøk på håning.

ÆRESVAKT: Real Madrid mottok en æresvakt av Villarreal etter at de vant klubb-VM i 2019. Foto: HEINO KALIS

– Under ingen omstendigheter kommer Atlético Madrid til å delta i dette hånsforsøket, der sportens ekte verdier blir fullstendig glemt. Det oppfordrer også til spenninger og konfrontering mellom supporterne.

Begrunnelsen: – Overdrevet og kunstig forventning

De rødhvite begrunner avgjørelsen med flere eksempler.

– Vi har vært involvert i flere like situasjoner de siste årene etter å ha vunnet ulike titler, inkludert to ligatitler, og ved noen anledninger var det en form for hyllest fra rivallag, og ved andre var det ingenting, fortsetter uttalelsen.

MESTERE: Atlético Madrid vant fjorårets LaLiga-tittel. Foto: Manu Fernandez

– Men aldri har en så overdrevet og kunstig forventning eller kontrovers generert det vi har opplevd de siste ukene.

Selv vant Atlético Madrid ligaen i 2013/2014-sesongen, og så sent som forrige sesong. Vinneren av 2020/2021-sesongen ble ikke kronet før siste kamp var avgjort, og ifølge tradisjonen skulle neste sesongs første kamp innledes med en æresvakt.

Diego Simeones mannskaps første kamp denne sesongen var borte mot Celta Vigo. Der fikk de ingen æresvakt.

– Atleti er de siste mesterne. Husker noen noe kontroverser om hvorvidt de burde ha mottatt en æresvakt fra deres første motstander etter de vant tittelen? Nei, fordi det ikke var noen debatt. I denne sesongens første kamp, valgte Celta Vigo å ikke gjennomføre en æresvakt, og det var den rette avgjørelsen, skriver Atlético Madrid.

– Det er gester som bør gjøres for å bli applaudert av offentligheten, og derfor gir det perfekt mening å gjøre det foran mesternes supportere.

– En annen måte å forstå livet på

Det svir nok enda mer for fjorårets mestere at deres naboer i hovedstaden har et så dominerende gap ned til fjerdeplassen. Ni tap er fasiten i en svært skuffende sesong for de rødhvite.

Ikke minst ble det tap ved forrige ligamøte mot Real Madrid i desember. Å la rivalene feire ligatittelen på hjemmegrunn sitter dermed langt inne.

– Målet bør ikke være å skape spenninger. Vi mottok en æresvakt i vår første hjemmekamp, fra Elche, naturligvis med takknemlighet og uten noen krav. Det er like viktig å vite hvordan man taper som hvordan man vinner. I Atleti prøver vi ikke å tvinge noe på andre. Det er åpenbart at vi har en annen måte å forstå livet på, avslutter den lange uttalelsen.

Den formelle feiringen kan dermed være langt unna for Real Madrid om de skal vente til neste hjemmekamp. Neste helg står Cádiz for tur, men på bortebane.

Følger nedrykkstruede Cádiz logikken til Real Madrids hovedstadsrivaler, kan man forvente at æresvakten blir utsatt til 22. mai. Da spilles det endelig igjen på Santiago Bernabéu, mot Real Betis.

