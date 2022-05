At det koster penger å eie bil er ingen hemmelighet. Det gjelder uansett hva slags bil du har – og om du kjøper eller leaser.

Men hvor mye har drivlinjen å si for de samlede kostnadene? Det har Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV) sett nærmere på i mange år.

De utgir årlig det de kaller «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning». Den siste utgaven er akkurat publisert.

Her fremgår det at elbil fortsatt samlet gir de laveste kostandene per år. Elbilen er kostnadsvinner – med tydelig margin – i samtlige prissegmenter som OFV har regnet på, sammenlignet med bensin-, dieselbiler og ladbare bensinhybrider.

Sparer over 20.000 kroner

I alle priseksemplene øker de totale bilholdskostnadene. Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp kostnadene, men også de øvrige kostnadene har økt.

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 450 000 kroner, og kjører 15 000 kilometer i året, er kostandene nesten 18.000 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Ser vi på prisklassen de fleste nå kjøper nybil i, rundt 600.000 kroner, blir forskjellene enda større. Kostnadene er fortsatt lavest for elbil, med ca. 111.000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med henholdsvis ca. 124.000, 128.000 og 133.000 kroner årlig. Du sparer altså over 20.000 kroner årlig på å velge elbil, kontra bensinbil.

Elektriske Volvo XC40 er akkurat nå Norges mest solgte personbil. Prislappen ender fort opp mot 600.000 kroner på denne.

Økte priser

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10.000, 15.000, 20.000 og 30.000 kilometer. Eksemplene viser blant annet verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader.

I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

– Kjøper du en ny bensinbil til 600.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer per år, koster det deg nærmere 13.600 kroner mer per år i bensinutgifter, enn det koster å lade en elbil til samme pris hjemme, sier Røssevold, i en pressemelding.

Han viser også til at en økning på bensin- og dieselpriser, fort vil gi store utslag på kostnadene. Det gjelder også for elbiler ved økte strømpriser.

Renteøkning betyr mye

Prisene på nye personbiler har i sum for både bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler økt med mellom 1 og 2 prosent i 2021. For elektriske personbiler er prisene i sum gått ned med rundt 1,5 prosent. Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter. I 2021 ble det lansert en rekke nye bilmerker og modeller.

– Dersom renten øker med bare 0,5 prosent på en ny bil til 600.000 kroner, betyr det en økning i renteutgiftene på 1.800 kroner i året. Det er varslet flere renteøkninger i tiden som kommer, sier Røssevold.

Kjøper du stor bil med bensinmotor, da må du også regne med solide årlige kostnader. Dette er for øvrig den helt nye generasjonen av Range Rover.

Verditap

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra 33 til 58 prosent. Avskrivningsandelen av de årlige kostnadene er stigende med høyere nybilpris.

– Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff og forsikring som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold.

