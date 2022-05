Tobarnsfaren (47) hadde en penis på armen i seks år

Britiske Malcolm MacDonald ble fortvilet da hans penis plutselig falt i gulvet i 2014. Det viste seg at han hadde fått en alvorlig blodinfeksjon som førte til at han mistet penisen.

Tidligere i år fikk han endelig operert på plass en ny penis.

– Jeg føler meg som en mann igjen, fortalte MacDonald etter operasjonen.

Det er kanskje ikke så rart at tobarnsfaren ikke hadde følt seg som en mann tidligere, for det tok seks år før kirurgene fikk satt penisen på riktig plass.

I mellomtiden var den plassert på hans venstre arm.

Måtte bryte operasjonen

Ifølge The New York Post hang fortsatt testiklene til MacDonald igjen i hans nedre region etter at han mistet penisen.

Flere kirurger produserte derfor en ny, kunstig penis til 47-åringen ved å bruke hud fra hans venstre arm og vener fra hans høyre lår.

Briten fikk lov til å være med å designe sin nye penis, og valgte å legge til fem centimeter på lengden.

Planen var å flytte den nye penisen på riktig plass sammen med testiklene, men operasjonen gikk ikke helt som planlagt.

Kirurgene måtte stoppe operasjonen ettersom MacDonald hadde for lite oksygen i blodet. Derfor måtte de midlertidig feste den nye penisen på armen hans.

ARR: Malcolm MacDonald viser frem hvor kirurgene hentet hud fra armen hans til å lage en ny penis. MacDonald holder over den nykonstruerte penisen med den andre hånden sin. Foto: News Licensing / MEGA / NTB

På grunn av forvekslinger, personalmangel og koronapandemien tok det hele seks år før han fikk flyttet penisen fra armen og ned ved testiklene.

Slo nesten en kvinne med penisen

MacDonald forteller åpent om sin historie i dokumentaren «A Man With a Penis on his Arm», og forklarer at han ofte kunne få spørsmål på puben om den synlige penisen på armen.

– Selvfølgelig vitser folk om det, men jeg skjønner det. Det er ikke hver dag du ser en mann med en penis på armen, forteller han.

Briten forteller også om en gang han skulle hjelpe en eldre dame i matbutikken ved å hente ned en gjenstand fra øverste hylle.

Da spratt penisen frem under ermet, og slo nesten kvinnen i hodet.

47-åringen ble vant til å ha penisen på armen, men ble overlykkelig da kirurgene endelig kunne plassere den på riktig sted på kroppen.

MacDonald har kjent på at han ikke har vært komfortabel med å gå i t-skjorte eller dra og bade sammen med barna sine så lenge han har hatt penisen på armen.

Skaper sin egen ereksjon

Tidligere i år gjennomførte legene en vellykket operasjon på hele ni timer, da penisen ble flyttet fra armen til kjønnsområdet hans.

MacDonald forteller at han var lettet etter operasjonen da han så at penisen endelig var plassert riktig.

MARERITT: Britiske Malcolm MacDonald ville ikke gå med t-skjorter eller bade med barna sine mens han hadde en penis på armen. Han beskriver hele situasjonen som er mareritt. Foto: News Licensing / MEGA / NTB

Under operasjonen ble det hentet nerver og blodårer fra armen til penisen for å etablere blodtilførsel i penisen. Han har også fått to rør til det nye organet sitt.

Et rør fungerer som et urinrør, og han kan nå tisse som normalt igjen. Det andre røret er til for at han skal kunne pumpe opp penisen og gi seg selv ereksjon.

Den skilte tobarnsfaren er begeistret for at han kan ha sex igjen, og håper at operasjonen kan gi han et nytt liv igjen.

– Kan du forestille deg seks år av livet ditt med en penis som svinger på armen? Det har vært et mareritt, men det er borte nå, sier MacDonald.