Vant «umulig» kamp – nå kan abort bli ulovlig i halve USA

Mandag lekket det anerkjente mediehuset Politico et notat som angivelig viser at det konservative flertallet i høyesterett har bestemt at retten til selvbestemt abort skal fjernes.

Dersom lovendringen går gjennom, vil det være opp til hver enkelt stat å bestemme abortlovgivningen, og dermed kan abort bli ulovlig i halve USA.

Abortsaken i USA har i alle år vært svært betent, men for å forstå hvorfor må vi tilbake til 70-tallet.

Saksøkte dommer

I 1970 gikk Norma McCorvey til sak mot delstaten Texas og utfordret abortlovgivningen.

På dette tidspunktet var abort kun tillatt om graviditeten var til fare for kvinnen eller hennes ufødte barn.

McCorvey var 22 år, og gravid med sitt tredje barn. Hun var fattig, og ønsket ikke enda et barn.

ABORTKAMP: For mange amerikanere ble Jane Roe, eller Norma McCorvey som var hennes virkelige navn, selve bildet på abortkampen i USA. Foto: Greg Gibson / AFP

Saken hennes ble først avvist i den lokale domstolen, og McCorvey fødte barnet. Men kampen fortsatt i rettsvesenet.

McCorvey, under pseudonymet Jane Roe, saksøkte delstatsdommer Henry Wade fordi han hadde nektet henne abort da graviditeten hennes skyldtes en voldtekt.

«Roe vs. Wade»

Etter en tre års lang kamp besluttet Høyesterett med sju dommere for, og to imot, at kvinner har rett til abort.

«Roe vs. Wade» dannet dermed grunnlaget for USAs abortlovgivning. For i motsetning til Norge har ikke USA en formalisert, nasjonal abortlov.

Disse delstatene vil forby abort 22 delstater har allerede utformet lovgivning som umiddelbart vil forby abort, dersom Roe mot Wade skulle bli opphevet i høyesterett. I tillegg er det ventet at ytterligere fire delstater vil følge etter, disse er uthevet i kursiv: Alabama

Arizona

Arkansas

Georgia

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nord-Dakota

Ohio

Oklahoma

Sør-Carolina

Sør-Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vest-Virginia

Wisconsin

Wyoming Kilde: Washington Post, Guttmacher Institute

Den er i stedet etablert gjennom høyesterettsavgjørelsen fra 1973.

Kjennelsen slo fast at kvinner har rett til å ta abort helt frem til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet.

Så kom Donald Trump

Domsslutningen var svært omdiskutert, og førte altså til at lovgivningen måtte justeres i alle amerikanske delstater som forbød abort. I liberale og feministiske kretser ble dommen feiret som en milepæl.

Men på andre siden var stemningen en helt annen. I dag er motstanden fortsatt særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten.

Og i blant annet Texas, Florida og Oklahoma er det de siste månedene innført svært strenge abortlover.

Det var det Donald Trump som sørget for.

VALGT AV TRUMP: Donald Trump rakk akkurat å utnevne konservative Amy Coney Barrett som sin tredje høyesterettsdommer før han måtte gå av som president. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

For da Trump ble president i USA i 2016, fikk han utpeke hele tre høyesterettsdommere. Dermed sørget han for et solid konservativt flertall med seks mot tre.

Den tidligere presidenten skal også ha nærmest «tvunget» sine høyesterettsdommere til å sverge at de ville oppheve «Roe v. Wade».

I utkastet som Politico har fått tilgang til, skriver dommer Samuel Alito at «Roe vs. Wade» var «sjokkerende feil fra starten».

Alito har vært høyesterettsdommer siden 2005, og ble i sin tid nominert av republikaneren George W. Bush.

– Tiden er inne for å rette seg etter grunnloven og sende spørsmålet om abort til folkets valgte representanter, heter det i utkastet.

Uventet vending

Sagaen rundt Jane Roe tok imidlertid en uventet vending i 1995. Da endret nemlig kvinnen, som var blitt selve bildet på abortloven i USA, mening og sluttet seg til abortmotstanderne.

Hun konverterte senere til evangelisk kristendom og deretter katolisisme. Hun deltok også i demonstrasjoner mot den tidligere demokratiske presidenten Barack Obama.

I 2020 kom dokumentarfilmen «AKA Jane Roe», og der kom McCormey med en sjokkerende innrømmelse.

– Tok pengene deres

Intervjuene ble gjort før hun døde i 2017, og ble omtalt som hennes siste dødsbudskap, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tok pengene deres, og de tok med meg ut foran kameraene og fortalte meg hva jeg skulle si. Jeg gjorde det bra også. Jeg er en god skuespiller. Men jeg spiller selvsagt ikke nå, sa hun i dokumentaren.

McCorvey hevdt altså at antiabort-motstanderne betalte henne for å skifte mening.

– Svært uetisk

En av de evangeliske pastorene som jobbet med McCorvey da hun angivelig konverterte, innrømmet også i dokumentaren at de utnyttet hennes svakheter til sine egne formål, og at de betalte henne for å opptre på vegne av bevegelsen.

KJØPT OG BETALT: Her taler Norma McCorvey, sammen med andre antiabortdemonstranter, under en markering hos speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi i 2009. Like før hun døde innrømmet McCorvey at meningene hennes var kjøpt og betalt. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– Det vi gjorde med Norma var svært uetisk, sa pastor Robert Schenk, ifølge Reuters.

Innrømmelsen til McCorvey etterlot amerikanerne i sjokk. For da de trodde selve symbolet på abortkampen i USA hadde vendt dem ryggen, viste alt seg å være skuespill.

Og nå står altså den omstridte seieren i fare. Hva som blir det endelige resultatet blir klart i løpet av de neste to månedene, og tidligst i juni.

Dersom omgjørelsen av «Roe vs. Wade» blir et faktum, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.