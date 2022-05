Årets jordbruksoppgjør vil kunne sikre norske bønder et bedre inntektsgrunnlag, men nå overskygges dette av frykten for en ny tørkesommer. Nå speider de mot himmelen og håper på våtere vær.

– Høstkornet vi sådde i fjor trenger vann nå. Det ligger kunstgjødsel på bakken som trenger vann for å gå i oppløsning. Jorda er hard som betong. Dette blir kritisk i løpet av en uke, kanskje to.

Rekordtørt

Det sier kornbonde Hans Jørgen Olsen Røren i Tønsberg. Han kan potensielt dyrke ettertraktet mathvete på 1000 mål, dersom værforholdene er gunstige.

HÅPEFULL: Kornbonde Hans Jørgen O. Røren i Tønsberg. Foto: Privat

Nå har det vært rekordlite nedbør på Østlandet. April har ikke vært så tørr siden nedbørsmålingene startet for 122 år siden.

Nå håper Røren at om det kommer regn, så blir det ikke det styrtregnet man har sett på Østlandet de siste årene. Det vil bare gjøre jorda enda mer hard og kompakt.

– Drømmen er litt pent regn over noen dager. Men når det er sagt, tar jeg det regnet som måtte komme. Vi har trua, sier kornbonden håpefullt.

Verken meteorologene i værtjenestene Storm eller Yr kan gi næring til håpet. I den første halvdelen av mai måned vil temperaturene ligge på rundt 15 til 17 grader, og med unntak av et par dager med lette skyer vil perioden preges av sol. Det er ikke en regndråpe å spore på et eneste tidspunkt i denne perioden.

Helst regn i morgen

– Jeg sjekker nok værmeldinga oftere enn før. Det blir sagt at det kan komme litt regn rundt 17. mai. Men mye kanskje, vindretninger kan endres. Jeg skulle gjerne hatt regn i morra, jeg, sier kornbonde Odd-Amund Lundberg.

Hans hveteåkrer ligger på Furnes like nord for Hamar.

LITEN SPIRE: Jo større spiren blir, desto mer vann trenger den. Foto: Olav T. Hustad Wold/ TV 2

Når han løfter en neve jord fra åkeren, renner det bare gjennom fingrene som støv.

– Det er usedvanlig tørt for å være på denne tida av året. Bekymringen vokser for hver dag som går, sier han.

Lederen for Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener vi ser klimaendringer som kan bli en stor utfordring for produksjonen av mat i Norge. Han trøster seg med at det fremdeles er netter som er kjølige nok , og at varslinger antyder at det kan komme nedbør mot slutten av måneden.

– Men det er klart at dette er et kraftig signal om hva framtida kan bringe for matproduksjonen, sier han.

KRAFTIG SIGNAL: Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skrekksommeren

Frykten som sitter i bøndene, er at den skrekkelige tørkesommeren i 2018 skal gjenta seg. Da var det så tørt at jorder så ut som ørkener av støv. Mange lot være å så, store avlinger gikk tapt. Selv produksjonen av fôr til dyrene ble så liten at tusenvis av kyr måtte sendes til slakt.

– Jeg klarte vel å dyrke frem en tredel av det jeg normalt gjør det året. Og det kan jo skje igjen. Vi får håpe det ikke skjer. Dette er jo et år vi helst skulle produsere mer, så vi trenger ikke en ny tørkesommer nå, sier kornbonden Odd-Amund Lundberg.

Tillit til Vårherre

En del bønder kan hente vann fra elver og innsjøer for å vanne jordene. Men i vassdragene i Sørøst-Norge er vannstanden allerede lav, og det er lite snø i fjellene øst for vannskillet.

LITE VANN: I innsjøer og elver på østlandet er det lite vann å hente. Her fra Maridalsvannet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men for bøndene som har jorder langt fra innsjøer og elver, er regnet den eneste kilden til vann.

– Ja, jeg er prisgitt Vårherre, sier hvetebonde Hans Jørgen Olsen Røren i Tønsberg.

– Men kunne du ikke koble deg på det kommunale vannettet?

MÅ BARE HÅPE: Kornbonde Hans Jørgen O. Røren. Foto: Privat

– He, he, nei, det ville ikke vært særlig lønnsomt. Med det forbruket jeg ville hatt på jordene her ville 11-12 kroner kubikken i kommunale avgifter vært dårlig butikk.

Vil varsle ti år frem i tid

Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener det må tiltak til for å hjelpe bøndene å vanne smartere. Han peker på at mange bønder starter vanningen for sent. Bøndene er også svært avhengige av gode værvarsler, og med endret klima og skiftende og uforutsigbart vær har dette blitt vanskeligere.

– Derfor jobber vi med Climate Futures, som er et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon. Målet er å utvikle nye løsninger for varsling og håndtering av klimarisiko fra ti dager til ti år frem i tid. De håper allerede fra neste høst å kunne gi alle bønder sesongvarsling, som blant annet kan hjelpe bonden å beregne best mulig vanningstidspunkt, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

GJØDSEL: For at kunstgjødselen skal løses seg opp i jorda, trengs regn. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

På Lundbergs jorder på Ringerike er noen spirer så vidt synlige nå. Helt i starten trenger frøene minimalt med fuktighet for at spiren skal kikke ut av frøet og strekke seg mot lyset, men i de kommende to ukene skal de vokse seg sterke. Da trenger de vann, helst mye vann.

– Det er viktig for at de skal få en god start på livet rett og slett, sier kornbonden Odd-Amund Lundberg.