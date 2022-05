VG-ledelsen ga Hulsker-beskjed på internt møte – så snudde de

På et internt møte i VGTV sa redaktøren at det ikke ville bli tatt noen avgjørelser rundt Bernt Hulskers (44) fremtid på denne siden av sommeren. Nå er samarbeidet likevel avsluttet.

Fredag 22. april var de ansatte i VGTV invitert på seminar. Der ble situasjonen rundt Hulsker tema, forteller kilder til TV 2.

Dagen før hadde dørvakt Jwan Rasho (24) stått frem i TV 2 og fortalt om hvordan han opplevde Hulskers oppførsel på VGTVs koronautsatte julebord onsdag 9. mars.

På seminaret fortalte VGTV-redaktør Rolf Sønstelie at han av personalmessige hensyn ikke kunne si så mye om den pågående prosessen.

Sønstelie fortalte likevel, etter det TV 2 forstår, at det ikke ville bli tatt noen avgjørelser rundt Hulskers fremtid i VGTV på denne siden av sommeren.

Tirsdag kom likevel nyheten om at Hulsker er ferdig i VGTV allerede nå.

VG svarer ikke

Handlingene som Hulsker er under politietterforskning for, er ikke forenlige med å være tilknyttet VGTV, skrev VGTVs administrerende direktør Thomas Manus Hønningstad til TV 2 tirsdag morgen.

UTE AV VG: Bernt Hulsker (44) har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

I etterkant har TV 2 sendt flere oppfølgingsspørsmål til Manus Hønningstad.

Spørsmålene dreier seg blant annet om hva som har endret seg i samarbeidet mellom VGTV og Hulsker etter seminaret 22. april.

Det ønsker ikke Manus Hønningstad å svare på, utover at samarbeidet er avsluttet «basert på en totalvurdering av det som er kommet frem gjennom prosessen og håndteringen internt», og at VGTV og Hulsker har kommet frem til beslutningen sammen.

På seminaret fortalte Sønstelie også at VG er innstilt på å følge opp og hjelpe Hulsker. Samtidig har de som arbeidsgiver stilt som vilkår at han går til en form for hjelp, får TV 2 opplyst at Sønstelie sa.

Sønstelie ønsker ikke å kommentere saken og viser til kollega Manus Hønningstad for spørsmål knyttet til Hulsker.

VGTV-ledelsen vil overfor TV 2 ikke svare på om det er naturlig at VGTV følger opp Hulsker på noe vis fremover.

Enkelte ansatte reagerte

TV 2 er også kjent med at enkelte ansatte har reagert på at ledelsen ikke var mer transparente om Hulsker-situasjonen internt.

SNAKKET UT: Dørvakt Jwan Rasho (24) politianmeldte Hulsker etter VGTVs julebord på Syng mer i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

På møtet ble det tema at det var uheldig at de ansatte ble kjent med detaljene gjennom oppslag i pressen.

Til dette svarte Sønstelie, slik TV 2 får det gjengitt, at de ikke kunne gå ut med mer informasjon internt så lenge de ansatte som har blitt forulempet av Hulsker oppførsel, ikke ønsket det.

Sønstelie var også tydelig på at de forulempede tidlig ble kontaktet og fikk tilbud om støtte og oppfølging, og at de har vært involvert i VGTVs beslutninger om hvordan saken skal håndteres internt.

TV 2 har spurt VGTV-ledelsen om de har forståelse for at enkelte av de ansatte reagerer på manglende åpenhet rundt saken internt. Heller ikke dette ønsker de å svare på.

– Klarer ikke se meg selv i speilet

Hulsker har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel. For noen uker siden, før dørvakten fortalte sin historie offentlig, forklarte Hulsker situasjonen på sin Instagram-profil.

TV 2 har presentert Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysningene om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin tidligere manager i profilbyrået Max Social, Vilde Kristine Darvik, svarte Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

UTEOMRÅDE: Onsdag 9. mars var VGTV på et koronautsatt julebord på Syng mer i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

– Jeg vet at Bernt er forferdelig lei seg for krenkelsene han har påført andre mennesker, og han har ønsket å møte dem for å si unnskyld direkte, sa manager Darvik til TV 2.

Mandag ble det også kjent at Max Social, som er heleid av VG, har avsluttet samarbeidet med Hulsker.

Hulsker har ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken.