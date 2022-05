Marte Olsbu Røiseland har bestemt seg om framtida

Marte Olsbu Røiseland har vært i tenkeboksen rundt egen skiskytterframtid siden sesongslutt i mars.

Nå har OL-dronningen fra Beijing bestemt seg for veien videre - og i et innlegg på Instagram annonserer hun at fortsetter skiskytterkarrieren også i tida framover.

«Mannen min skal til Tyskland, jeg har vel ikke noe valg, vi skal rocke VM i Oberhof », skriver Røiseland i innlegget.

I april ble det kjent at ektemannen Sverre Olsbu Røiseland blir ny landslagssjef for de tyske skiskytterkvinnene.

– Det er noe som har gnagd i hele april. Veldig deilig å ha bestemt seg og kunne si det høytt. Det føles godt, sier Røiseland til TV 2.

– Hva ble utslagsgivende?

– Det var rett og slett at jeg får en fin balansegang mellom det å gjøre jobben skikkelig, få være en del av landslaget, og få se Sverre litt i løpet av dette året. Jeg begynner å dra på årene, familie og venner og det normale livet blir en litt større del av hele opplegget. Det er det som har vært vurderingen. Nå tror jeg at jeg finner en bra løsning med å få gjøre begge deler, forklarer skiskytterdronningen.

– Jeg er en perfeksjonist. Går man for noe, gjør man det 100 prosent. Jeg kommer til å reise litt mer og besøke Sverre i Ruhpolding, men jobben skal gjøres. Men at jeg ikke bare blir alene på Lillehammer. Når jeg har bestemt meg for å fortsette, da skal jeg ikke bare vedlikeholde det jeg har, men bli bedre enn det jeg var, utdyper 31-åringen.

Røiseland var verdens i særklasse beste skiskytter sist vinter, og tok en overlegen sammenlagttriumf i verdenscupen, med sju individuelle førsteplasser.

I tillegg sikret hun seg to individuelle OL-gull, gull på mixed stafett og to individuelle bronsemedaljer.

Nå ser Røiseland frem mot VM i Oberhof.

– Et VM i Oberhof frister aller mest nå. Utrolig kult å være konkurrenten til Sverre, og slå utøverne hans. Det er hovedmålet.

– Tar du ett år nå?

– Jeg er kjent for å ha veldig lange planer, men nå begynner jeg å bli såpass gammel at kanskje tida er her for å se ett år av gangen. Foreløpig sier jeg VM i Oberhof, men jeg stenger ikke døra. Planen går bare ut neste sesong.