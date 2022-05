Frykter at desperate gravide vil skade seg selv

– Vi ser mange tårer, sier Kathaleen Pittman, som er leder ved den lille klinikken Hope Medical Group for Women i Shreveport i Louisiana.

Mange av kvinnene som kommer hit, er fra nabostaten Texas.

KLINIKKSJEF: Kahtaleen Pittmann sier de møter mange kvinner som er i en desperat situasjon. Foto: AFP/FRANCOIS PICARD

Der ble det i september i fjor innført en av USAs strengeste abortlover. Abort er forbudt etter at fosterets hjerteslag kan oppdages. Det betyr i praksis et forbud etter uke seks, altså et tidspunkt kvinner gjerne ikke vet at de er gravide.

Om USAs høyesterett avskaffer den føderale retten til selvbestemt abort, slik et lekket dokument nå tyder på, vil abortlovgivningen fullt og helt bli opp til hver enkelt delstat.

Dyrt og tidkrevende

Shayla har kjørt i fem timer, fra hjemstedet sitt i Texas til klinikken i Shreveport for å ta abort. I seks uker har hun prøvd å få time for å avslutte svangerskapet.

– Det er umulig å få tatt abort i Texas nå, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

VENTET LENGE: Shayla er en av kvinnene som har kommet til klinikken i Shreveport fra nabostaten Texas, der hun ikke har mulighet til å ta abort. Foto: AFP/FRANCOIS PICARD

27-åringen forteller at to organisasjoner har hjulpet henne med å skaffe de 2000 dollarene hun trengte for å få gjennomført aborten.

En av hovedårsakene til at hun vil ta abort, er at det er vanskelig å få god og stabil barnepass.

– Hvordan skal man da kunne klare å jobbe?

På venterommet sitter også en 16 år gammel jente med moren sin.

– Hun fant ut at hun var gravid for halvannen måned siden, sier moren.

– Ondskapsfullt

Ifølge klinikksjefen er mange nå langt på vei når de kommer for å ta abort, på grunn av de lange ventetidene.

– Det er ikke ideelt. I tillegg, i det en kvinne har bestemt seg for at hun vil avslutte svangerskapet, er det ondskapsfullt å forsinke muligheten hennes for å få gjort prosedyren, sier Pittmann.

TRAVELT: Klinikken i Shreveport i Louisiana har måttet oppbemanne etter at nabostaten Texas innførte en av USAs strengeste abortlover. Foto: AFP/FRANCOIS PICARD

Ifølge Planned Parenthood, som jobber for selvbestemt abort og som har klinikker over hele USA, har tallet på pasienter fra Texas i nabostatene økt med 800 prosent.

Men mange klarer ikke å komme seg til noen klinikk i det hele tatt, og Pittmann forteller om desperate kvinner som ringer og spør hva de selv kan gjøre for å avslutte svangerskapet.

– Vi må si til dem at alt de prøver å gjøre for å avslutte svangerskapet garantert kommer til å skade dem selv mest.

RINGER: En ansatt ved klinikken i Shreveport svarer på en av de mange telefonene de får fra kvinner som ønsker å ta abort. Foto: AFP/FRANCOIS PICARD

De fleste på venterommet på klinikken i Shreveport er afroamerikanske kvinner. Og slik er det også i statistikken.

Abortraten blant svarte kvinner er fem ganger høyere enn blant hvite kvinner, viser tall fra The Guttmacher Institute, som er en pro-choice-organisasjon.

En streng abortlovgivning går ofte utover dem som er dårligst stilt fra før, påpeker forkjempere for selvbestemt abort.

– Jeg kan ikke ha to barn og streve enda mer for å overleve, sier Shayla, som har en toåring fra før.

STØTTE: «Jeg er på din side», står det på skiltet ved inngangen til abortklinikken i Shreveport. For mange kvinner er det svært vanskelig å komme hit. Foto: AFP/FRANCOIS PICARD

Dersom høyesterett omgjør Roe vs. Wade, dommen som i dag sikrer selvbestemt abort, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke abortrettighetene.

De fleste amerikanerne ønsker imidlertid å beholde Roe vs. Wade, ifølge meningsmålinger gjort av AP.

Målingene viser at 69 prosent av de som stemte ved valget i 2020, mener den bør bli stående som den er.