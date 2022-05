– Bare tull at de ikke kan trene som Johaug

For ett år siden ble Ragnhild Haga (31) vraket fra landslaget. Mandag kom den offisielle bekreftelsen på at hun er tilbake.

– Jeg setter pris på å få en ny mulighet. Det er ikke så mange som gjør det. Den skal jeg prøve å ta vare på. Jeg sitter med en følelse av at laget har mye større potensial enn vi har klart å få ut, sier Haga til TV 2.

Hun fikk gå nesten alle verdenscuprenn forrige sesong til tross for at hun sto på utsiden av landslaget gjennom høsten. 10. plass på Lillehammer ble den beste individuelle plasseringen. Siden den gang har Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg forsvunnet ut av landslaget.

– Veldig ekstrem

Nå er det Haga og Heidi Weng som står for rutinen på laget. I hvert fall i form av mesterskapsmedaljer. Haga er opptatt av å ta vare på arven etter Johaug, men hun tror det er flere veier til suksess.

– Therese har først og fremst lært meg og de yngre mye. Både hvor mye det er mulig å trene, men også hvor fort det er mulig å gå. Jeg tror ikke alle tåler de samme treningsmengdene som henne. Noen fikk kanskje kjenne på at de trente for mye, mens noe ikke prøvde å trene som henne i det hele tatt, sier Haga.

– Må ikke de mengdene til for å bli verdens beste?

– Ikke for alle. Det tror jeg ikke på. Hvis du spør svenskene er det sikkert mange som trener mye, mens andre, for eksempel sprintere, trener mindre og hardere. Therese har gjort det på sin måte. Den har vært veldig ekstrem og imponerende. Jeg kan ikke trene over 1000 timer i året. Jeg må trene litt mindre, men det betyr ikke at man ikke gjør en god jobb, sier Haga.

TILBAKE: Ragnhild Haga gjør comeback ett år etter at hun ble vraket. Foto: Terje Pedersen

– Bare tull

TV 2-ekspert Petter Skinstad tror det er fullt mulig å trene som Johaug.

– Hvis de norske jentene ønsker å ta opp arven etter Johaug og Bjørgen, må de trene mer og bedre. Det er veldig behagelig å hele tiden skyve Johaug foran seg og si at det ikke går an å trene sånn. Hvis det er en etablert sannhet internt i gruppa at det er umulig å trene sånn, vil det aldri trenes sånn, sier Skinstad.

– Så det stemmer ikke at man ikke kan trene som Johaug?

– Det er selvsagt bare tull. Ingen kan nok trene som Johaug i morgen og tåle det like bra, men de kan bygge seg opp over tid til å tåle å trene som Johaug. Det er en grunn til at Bjørgen og Johaug var verdens desidert beste distanseløpere. Det handler om trening, sier Skinstad, før han legger til:

– Når det er sagt, er det ikke sikkert at det er like optimalt for alle jentene å trene slik Johaug gjorde. Men at man skal begynne å sette begrensninger på seg selv, er bare tull. Det finnes ikke langrennsløpere som får ting mer lagt til rette enn de norske. Det skulle tilsi at de kan trene mest og best av alle.

TV 2-eksperten mener alle de norske jentene kan øke treningsmengdene med ti prosent hvis det gjøres på den rette måten.

– Jeg er helt sikker på at alle jentene på landslaget har mer inne enn de fikk ut i vinter. Det forutsetter selvsagt at man gjør en treningsjobb. Jeg håper det ansettes to uredde, ærlige trenere som tør å kalle en spade for en spade, sier Skinstad.

– Litt for lite

Det er fullt mulig å lykkes uten Johaug-mengder. Haga peker på 2017/18-sesongen, som kulminerte med OL-gull på 10 km i fri teknikk.

– I 2017 trente jeg 850 timer. Jeg hadde et veldig bra fokus på veldig mange områder i tillegg til litt flaks, sier hun.

Haga peker på flere suksesskriterier fra den sesongen.

– Teknikk, ernæring og gode hardøkter. Jeg hadde overskudd nesten hele høsten. Andre høster hvor jeg har trent opp mot 950 timer har jeg vært mer sliten. Det har ikke lykkes så bra. Jeg har prøvd forskjellige varianter. I år lå jeg på 800 timer. Det har kanskje vært litt for lite, evaluerer hun.

Hun sier hun vil trene så spesifikt som mulig mot 10 km fri. Haga har tatt vare på treningsdagbøkene sine siden hun var 14 år. Kanskje nøkkelen ligger der?

– Jeg kan bla gjennom 2017. Det skal jeg bruke for alt det er verdt. Men man lærer mye også av de dårlige årene, selv om det er verre og tyngre å stå i, sier Haga.