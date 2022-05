Dette er finalistene til Gullrutens publikumspris

Dette er de fire finalistene til «Publikumsprisen» på Gullruten 2022: – Betyr at folk liker TV-programmene vi lager.

«Publikumsprisen» er den eneste kategorien hvor det norske folk får stemme på sin TV-favoritt under Gullruten. Disse har krøpet inn i hjertene til det norske folk enten gjennom humor, sterke historier eller kun det å være seg selv på TV-skjermen.

Gullruten ser du på TV 2 lørdag 7. mai kl. 20.

Dette er de fire finalistene:

Dag Otto Lauritzen (65) og Kristian Ødegård (48)

Vita og Wanda Mashadi (30)

Herman Flesvig (30)

Bjørn Einar Romøren (41)

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård er kjent som programledere og serieskapere for både Huskestue og det populære reality-programmet Kompani Lauritzen. Sistnevnte er nominert i kategorien «Årets konkurransedrevne reality» under årets prisutdeling.

– Det er veldig hyggelig at Kristian og jeg er med i finalen til publikumsprisen. Det betyr at folket liker de TV-programmene vi har laget de siste årene – sammen med et fantastisk team, sier Lauritzen i en tekstmelding til TV 2.

NOMINERT: Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen. Foto: Mattiz Berntiz/TV 2

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi er to av Norges mest kjente influensere. De har tidligere hatt sitt eget TV-program på NRK, og har i år vært med på «71 grader nord team».

Etter å ha blitt kjent med nominasjonen forteller tvillingene til TV 2 at de opplever det som utrolig stas at det norske folk har stemt på dem.

– Bare at folk har tatt seg tid til å stemme på oss er vi utrolig takknemlige for. Det ser vi på som en seier i seg selv, sier Wanda i en tekstmelding til TV 2.

– Vi er ikke vant til å vinne konkurranser på TV, og har strengt tatt vært vant til å være en «god nummer to». Men dette viser at vi i alle fall har vunnet publikum, og det betyr mye, sier Vita i samme tekstmelding.

NOMINERT: Vita og Wanda Mashadi. Foto: Terje Pedersen/NTB

Herman Flesvig har lenge vært en profilert komiker og skuespiller. Megasuksessen «Førstegangstjeneste», hvor Flesvig spiller alle hovedroller, er manusforfatter og serieskaper, hadde sin siste i sesong 2021. Samme år vant serien Gullruten-pris for «Beste humorprogram».

NOMINERT: Herman Flesvig. Foto: Helene Kjærgaard, Senkveld/TV 2

Bjørn Einar Romøren er tidligere norsk skihopper, og har hele åtte verdenscup-seire. I 2019 fikk han påvist kreft i en ondartet svulst i hofta, og måtte starte på cellegift. Han har senere kjempet seg tilbake til livet, og under Romørens deltakelse i Mesternes mester på NRK ble han hyllet for sin åpenhet og pågangsmot.