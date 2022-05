Her er dukken som politiet trodde var et lik

Politiet forklarer at omstendighetene rundt funnet langs E6 ved Rennebu mandag kveld ga politiet grunn til å tro at det var snakk om et mistenkelig dødsfall.

– At det viser seg å likevel ikke være funn av en død person, er en god nyhet, sa påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag kveld.

Politiet fant «personen» rundt klokka 14, men det skulle ta nærmere fire timer med etterforskningsarbeid før de oppdaget at «personen» faktisk var en innpakket, naturtro dukke.

GODT INNPAKKET: Da politiet fant dukken langs E6 ved Rennebu var den godt innpakket. Foto: Politiet i Trøndelag

Overfor TV 2 forklarte Bøklepp hvordan dette kunne skje.

– Vedkommende som gjorde funnet, fant det mistenkelig. Første politipatrulje på stedet synes også at dette var mistenkelig, ut fra størrelse og innpakning. De fikk beskjed om å sjekke så mye de kunne uten å ødelegge tekniske spor, sa Bøklepp mandag kveld.

– Da fikk vi styrket mistanken, og da ble åstedet sperret av. Så måtte vi vente på kriminalteknikerne. Da de kom på stedet, viste det seg at det var en dukke. Da tror jeg det bare tok ti minutter før vi sendte ut ny pressemelding.