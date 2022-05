Vollvik: – Tøys at jeg har gjort noe med overlegg

– Jeg er den som er blitt uthengt på vegne av alle, sa Idar Vollvik og peker på at 4000 aktører i Norge pakket munnbind på feil måter.

Etter aktor sitt innledningsforedrag, var det Idar Vollvik sin tur til å avgi forklaring for retten.

Mannen som er en av Norges mest omtalte gründere, mener det er helt feil at han skal tiltales for forsettlig brudd på loven om medisinsk utstyr.

Ifølge ham selv, hadde han absolutt ingenting å vinne på å feilmerke munnbind som skulle selges via nettbutikken sin under pandemien.

– Det er tøys at jeg gjorde noe med overlegg, sa Idar Vollvik under sin frie forklaring i retten.

Vollvik sier han pakket om munnbindene i god tro. Og viste videre til at vel fire tusen aktører pakket feil i Norge. Gründeren erkjente at han ikke kjente reglene godt nok og forklarte retten at han «ikke er noen kontrollfreak».

FORKLARING: Idar Vollvik har nektet all straffskyld. Her fra et TV 2-intervju i september 2020, noen dager etter pågripelsen. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Oppfordring

– En oppfordring fra helsemyndighetene er årsaken til at jeg står her i dag, forklarte Vollvik.

Han siktet til at myndighetene etter pandemiutbruddet oppfordret aktører til å fremskaffe munnbind og andre produkter.

– «Det her skal jeg fikse for deg Idar», var svaret Vollvik fikk da han kontaktet norske importører.

Tiltalte erkjente at han og medarbeiderne ikke var flinke nok til å sette seg inn i kravene. Han viste videre til at flere importører, også innen helsevesenet, importerte produkter som ikke hadde god nok kvalitet.

BESLAG: Slik så de beslaglagte munnbindene ut. Her fra en av mange konfiskerte kasser hos Vollvik sitt lager i Fana. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Styrebehandlet på bakrommet

– Det må legges til at munnbind var et av flere tusen produkter som jeg solgte, sa forretningsmannen.

Han sier han heller ikke kjenner særlig godt til noen av de andre produktene de selger.

Vollvik kjøpte 29 partier med munnbind, halvparten fra norske importører.

Å starte med kjøp og salg av munnbind ble ikke formelt behandlet, men ordnet på «bakrommet», mellom Vollvik og hans kone som begge var medlemmer av styret.

I retten forklarer gründeren at hensikten med ompakking var å plassere produktene i mindre pakninger, eller tilby bruksanvisninger på norsk, slik at han kunne gi forståelig informasjon til brukerne.

Vollvik nekter for å ha pakket om i den hensikt å lure kundene.

BEVIS: Kassevis med munnbind utenfor et av Vollvik sine lager i Fana. På kassen kan man se at det står "non medical" - altså "ikke medisinsk". Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hemmelighold

– Det var rot med den ene importøren som leverte varer til oss. Importørene ville ikke gi informasjon i frykt for at Vollvik ville gå direkte, han mottok derfor sladdede sertifikater.

Ifølge Vollvik fikk politiet fullt innsyn i alt fra server, mobiler og ulike dokumenter da de siktet ham.

– Vi har aldri bestilt noe annet enn medisinske munnbind. Og har heller ikke betalt for eller fått faktura på noe annet, fastslo tiltalte.



Før politiaksjonen var munnbind både returnert til importør og de kalte også tilbake munnbind som var distribuert videre til kunder i Norge.



– Vi bestrebet oss i å pakke i rett eske, men det har kanskje ikke blitt gjort. Det lå ingen vinning for meg i å gjøre dette feil, tvert om, fastholdt Vollvik.



Fort i svingene

– Det kan ha gått litt for fort i svingene, forklarte forsvarer Jostein Berg Knutsen i sitt innledningsforedrag da han beskrev hvordan feilpakking av munnbind oppsto.

FORSVARER: På rettens første dag orienterte forsvarer Jostein Berg Knutsen saken fra Idar Vollvik sitt ståsted. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Forsvarene viste til flere tekstmeldinger som han mener underbygger at Vollvik har handlet i god tro.

I særlig èn av meldingsutvekslingene som forsvareren viser frem, ser vi at Vollvik spør en av importørene om munnbindene han kjøper er medisinske type 1-bind, hvorpå vedkommende bekrefter dette.

Dette er medisinske munnbind: Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type I: Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind.





Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind. Type II: Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %).





Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Kilde: Legemiddelverket

Stolte på norsk importør

I et konkret tilfelle presiserte forsvarer at Vollvik oppfattet at det var snakk om munnbind av type 1, og hensikten hans var å pakke fra type 1 til type 1, som altså er en type medisinsk munnbind.

Det ble fremholdt at det Vollvik-eide selskapet Vovi AS, ikke selv hadde importert et større parti, men kjøpt dette fra norsk importør og at Vollvik stolte på denne importøren.

I påtalemydighetens innledningsforedrag ble det brukt mye tid på å vise frem beslaglagte eksempler på kartonger og emballasjemateriell for munnbind og videre å redegjøre for forskjellen på medisinske og ikke-medisinske munnbind.

Aktor påpekte også at det også ble tatt beslag i lovlige munnbind under razziaen mot ulike lagre og pakkestasjoner tilknyttet Idar Vollvik.

BEVIS: Påtalemyndighetene hadde med bevismateriale, i form av beslaglagte munnbind på rettens første dag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Blodpriser

Under pandemien ble munnbind til tider solgt for blodpriser. I Norge ble prisen i flere tilfeller tidoblet sammenlignet med før pandemien. Apoteker solgte eksempelvis pakninger med 50 munnbind for rundt 600 kroner.

En rekke aktører kastet seg rundt for å tjene penger på pandemien, en av disse var Idar Vollvik - mannen som ble milliardær på salget av mobilselskapet Chess i 2005.

Vollvik sitter nå på tiltalebenken for feilmerking av munnbind under korona-pandemien.

Vollvik har hele tiden nektet straffskyld, noe han gjentok på rettens første dag i Hordaland tingrett.

AKTORATET: Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim (v) og politiadvokat Sigrid Sulland ved Vest politidistrikt. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Avslørt

I sitt innledningsforedrag fortalte konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim at det var en 16 år gammel jente Vollvik hadde hyret inn, som reagerte på ompakkingen av munnbind.

Ifølge Solheim gjorde 16-åringen først søk på nettet hvor hun leste seg opp på forskjellen mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind. Deretter varslet hun politiet.

700.000 munnbind

Det er satt av seks dager til rettssaken mot Vollvik.

Politiet mener gründeren bevisst har pakket om, forsøkt pakket om, eller feilmerket 700.000 ikke-medisinske munnbind, som skulle selges i nettbutikken Ludo Store under korona-pandemien.

Målet med ompakkingen skal ha vært å få dem til å fremstå som medisinske, altså munnbind som er godkjent for bruk i helsevesenet med påvist beskyttelse mot spredning av infeksjoner.

– Dette er en spesiell sak, både fordi saken gjelder særlovgivning, og fordi det er første gang noen er tiltalt for loven om medisinsk utstyr, sier aktor Solheim i sitt innledningsforedrag

I tiltalen har statsadvokaten skrevet at påtalemyndigheten mener det foreligger særlig skjerpende omstendigheter fordi feilmerkingen skjedde under korona-pandemien, da det var stort behov for trygt smittevernutstyr.