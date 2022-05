Mestertreneren om landslagsjobben: – Vi kom aldri så langt

– Det vil være skandaløst å ikke høre med ham, sa TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel da Norges Ishockeyforbund var på utkikk etter ny landslagssjef.

Han siktet til Dan Tangnes. Nordmannen er hovedtrener i en av Europas største klubber. Der har han fått heltestatus.

– Uansett tilgjengelighet bør han toppe lista, sa Hoel.

I begynnelsen av april kunne TV 2 presentere nyheten om at Norges Ishockeyforbund hadde valgt å gi Tobias Johansson jobben.

Svensken skrev under på en langtidskontrakt, som etter det TV 2 erfarer har en varighet på minst tre år.

Før den tid fikk Tangnes en telefon fra Norge.

BLE RINGT: Dan Tangnes hadde en samtale med Norges Ishockeyforbund før de valgte å tilby en annen trener landslagsjobben. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Kan bli aktuelt

– Ble du spurt om du ønsket jobben?

– Jeg og Petter Salsten (sportssjef i Norges Ishockeyforbund) hadde en telefonsamtale. Der spurte han om min situasjon. Det var aldri aktuelt. Jeg har en avtale her og trives veldig godt. Vi kom aldri så langt, svarer Tangnes.

– Kan du tenke deg å en dag bli norsk landslagstrener?

– Det kan bli aktuelt. Du vet aldri. I den her bransjen snur det fort. Like fort som du er på alpetoppen der borte så kan du raskt falle ned på den andre siden. Det å være landslagstrener er en fin jobb. Det er alltid moro å jobbe med norsk ishockey, som jeg også har gjort en del, selv om jeg flyttet tidlig. Jeg følger ganske tett med, svarer han.

Han påpeker at tidspunktet skal være riktig, for begge parter.

– Er det noe jeg har lært i denne bransjen så er det at du aldri skal stenge noen dører, sier Tangnes.

FØLGER MED: Fra Sveits forsøker Dan Tangnes å få med seg mest mulig om norsk ishockey. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

– Fryktelig mye surr

Han forsøker å følge med så godt han kan på norsk ishockey, men innrømmer at han ikke ser altfor mange kamper.

Oslo-mannen, som er oppvokst på Kampen, følger naturligvis litt ekstra godt med på Vålerenga.

– Det har vært fryktelig mye surr der. Jeg håper de nå får fred og ro til å ha en mer langsiktig strategi som kan holde lengre enn nesa rekker, sier han.

– Du har opplevd det som surr?

– Ja, jeg skal ikke sitte her og si hva som har vært bra og dårlig, men jeg skulle gjerne sett at det var en mer tydelig plan på hva som skal gjøres på noen års sikt. De har noen unge talenter nå som jeg virkelig håper at de gir sjansen, og at de får fred og ro til å utvikle seg. Jeg tror spillere som Mathis Olimb og Martin Røymark, som vet hva som kreves, kan være synlige og bra mentorer for de spillerne, svarer han.

– En kjempejobb

43-åringen synes det er vanskelig å si om norsk ishockey er på vei oppover.

– Det er veldig positivt at U18-landslaget rykket opp. A-landslaget står foran en ganske hard generasjonsveksling. Det kommer til å bli krevende. Jeg har ikke noe godt svar på hvor bra ligaen er. Sveits og Norge sto ganske likt for 15 år siden, men det har skjedd mye i Sveits som burde vært mulig også i Norge. Det handler ikke bare om ressurser og penger, men en klar og tydelig plan om hvordan klubbene og hockeyen skal drives fremover, sier han.

Tangnes påpeker at han på ingen måte er noen ekspert på norsk ishockey, men at dette er slik han fra utsiden ser det.

Han savner at flere klubber planlegger mer langsiktig.

FÅR ROS: Stavanger Oilers jubler for NM-tittelen som ble sikret i slutten av april. Klubben får ros av Dan Tangnes. Foto: Javad Parsa

– Det har mange som varierer veldig i prestasjoner. De kan variere fra å nesten være konkurs til midten av tabellen, før de er på toppen igjen og så ligger i bunn. Jeg føler den strategiske planen mangler litt hos noen. Der er jeg imponert over Stavanger Oilers og måten de har bygd opp butikken. Det gjelder ikke bare A-laget, men også det positive ryktet, som jeg opplever at de har i hele regionen. Ernst Falch har gjort en kjempejobb med ungdomsidretten og rekruttering. Hans arbeid har vært med på å få opp mange nye spillere. Den bredden kommer til å gjøre Oilers til en storklubb i mange år fremover. Noen blir sikkert veldig bra, noen blir dommere og de som har maks uflaks blir trenere, men det handler om å skape forutsetningene. Det tror jeg er det viktigste Oilers har gjort, sier Tangnes.

Da han var i Linköping jobbet de på en måte han mener flere norske klubber kan lære av. Da hadde de en plan om å rekruttere hundre spillere inn hvert år på hockeyskole. Målet var at ti av spillerne skulle ende med å gå på hockeygymnas. Av de ti var målet at én skulle ta steget opp på A-laget.

– Så vanskelig er det å få frem en elitespiller. Det er et bilde på hvor viktig det er å få nok spillere interessert i ishockey fra ung alder, sier han.

HISTORISK TRIUMF: Dan Tangnes sitt lag gjorde noe ingen andre har gjort på 80 år da de sikret mesterskapstittelen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Ny bragd

Intervjuet om landslagsjobben og norsk ishockey ble gjort dagen før EV Zug tapte den tredje finalekampen mot ZSC Lions.

Da så det bekmørkt ut for Tangnes og hans EV Zug. For å gjenta bragden fra i fjor, med å vinne mesterskapstittelen, måtte det sveitsiske laget gjøre noe ingen lag hadde gjort på 80 år.

Kun 10 lag har snudd 0-3 til 4-3 i kamper i ishockey, noensinne.

Patrick Thoresen var sentral da SKA Saint Petersburg klarte det i semifinalen i 2015.

Det har kun skjedd i én finale. Det var da Toronto Maple Leafs snudde det mot Detrioit Red Wings i 1942.

80 senere klarte Dan Tangnes sitt lag det samme. På mesterlig vis sikret de seg mesterskapstittelen hjemme i Bossard Arena.

Da feiret de på denne spesielle måten: