Dyr i skuddlinja

Heller ikkje dyrehagane i Ukraina slepp unna krigshandlingane. Men for denne dyrehagen kom redninga frå uventa hald.

Så smalt det like utanfor innhegninga.

Ulvane ular, løvane luskar og strutsane spring.

Ved første augekast ser dyrehagen i Mykolajiv heilt vanleg ut.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Heilt til du kjem bort til innhegninga til bisonen Murko.

– Dette er eit klasevåpen, seier direktør i Mykolajiv Zoo, Volodymyr Topchyi.

Han peikar bort på raketten, som framleis står planta ned i bakken like utanfor gjerdet til bisonen.

– Desse våpena er forbudt gjennom ein internasjonal konvensjon. Men det er slike klasebomber som har slått ned her. Og det er fleire, kom!

Han viser oss vidare gjennom dyrehagen, som er blant Ukrainas største med over 4.000 dyr. Her spring 400 ulike artar rundt.

Ifølge dyrehagen er halvparten av dei på lista over utrydningstrua artar.

Dyrehagen ligg midt i storbyen Mykolajiv, ein strategisk viktig by sør i Ukraina som har blitt bombardert sidan krigen starta.

Direktøren hadde håpt at dei russiske styrkene i det minste ville spare dyrehagen.

– Men nei, heile sju rakettar har treft så langt, seier direktøren.

Han har tatt vare på alle.

Den eine raketten har til og med fått plass i dyrehagens museum.

– Dette er eit viktig bevis og vil difor bli lagra her i museet, slår Topchyi fast.

Det er venta ein ny offensiv mot Mykolajiv. Dei russiske styrkene står berre eit par mil aust for byen, og vi kan høyre at det drønnar i artilleri.

Flyalarmen går. Ulvane uler i takt med sirenene.

– Har de ein plan for å evakuere dyra dersom det skulle bli nødvendig?

– Det er den vanskelegaste og mest smertefulle problemstillinga eg veit om. Å evakuere dyr er svært komplisert. Vi kan ikkje berre putte dei i ein koffert og dra, seier Topchyi, og sukkar tungt.

Konklusjonen er at det vil vere umuleg å få evakuert alle dyra. Difor kan direktøren berre håpe på det beste. Men det er ikkje lett.

– Eg slutta å røyke for sju år sidan, seier han med ein latter mens han tenner seg ein sigarett.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

– Men eg skal slutte igjen så snart krigen er over. Eg får så mykje pes av kona, smiler han med eit megetsigande blikk.

– Korleis går det med økonomien til dyrehagen?, lurer vi på.

Han svarer med å ta seg endå ein røyk. For økonomien er også ei bekymring. Dyrehagen måtte stenge då krigen starta, men uten billettinntekter kan dei ikkje overleve. Løysinga blei å selje billettar på nettet som folk kjøper av veldedighet. Og det blei redninga.

– Eg hadde aldri forventa at billettsalet skulle gi slik ein enorm respons verda over. Takka vere dette, klarer vi oss økonomisk i dag. Iallfall enn så lenge.

Det er tid for å mate dyra. Enorme mengder grønnsaker skal klargjerast.

Og rovdyra ventar sultne på kjøttet sitt.

Når maten skal delast ut i den 20 hektar store dyrehagen, er det alle mann i arbeid. Ja, pluss eit esel og ein ponni, då.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Andre dyrehagar har meldt om traumatiserte og stressa dyr som følge av krigen. Men Topchyi seier dyra her har klart seg bra, trass alt.

– Dei oppfører seg som normalt. Difor kan vi ikkje seie at dei er stressa, forklarer han.

– Du veit, eg har snakka med mange av dyra, og dei seier at vi kjem til å vinne snart, smiler direktøren og nikkar sakte.

Før krigen hadde dyrehagen 230 tilsette. No har ein tredjedel enten flykta eller verva seg til hæren.

Men frivillige steppar inn for å få dyrehagen til å gå rundt.

– Hæren sa eg var for gammal til å verve meg, så då begynte eg å jobbe her i staden, seier Aleksandr Dechev.

Før krigen var han los, men skipstrafikken er stansa som følge av krigen.

No jobbar han i staden gratis for dyrehagen fleire timar kvar dag.

– Eg har alltid elska dyr. Før pleidde eg å bidra økonomisk til dyrehagen, men no har eg ikkje råd sidan eg mista jobben. Då bidrar eg heller med manuelt arbeid, seier han og smiler.

Han ser også ein annan klar fordel med tungt fysisk arbeid.

– Når ein er fysisk utslitt så klarer ein å sove gjennom flyalarmen og alt bråket krigen fører med seg, svarer han og løftar hendene i ein forklarande gest.

Direktør Topchyi går forbi ulvane og uler litt til alfahannen.

– Sjå, ulvane kjenner meg igjen, dei gjer alltid det, smiler han.

Han har jobba i dyrehagen i 45 år, dei siste 20 som sjef.

– Det er kun alligatoren som er eldre enn meg her i dyrehagen, humrar han.

Det som gledar han aller mest under desse omstendene, er at rakettane ikkje ramma nokon av dyra.

Det gjeld også bisonen Murko. Han var heldigvis innandørs då raketten small ned like utanfor gjerdet.

Han er framleis ein sindig kar.

– Takk og pris har ingen av dyra blitt skadde under angrepa, seier direktør Topchyi, og ler høgt berre han tenker på det.

– Det er eit mirakel!