Et liv i fortvilelse: – Tre grunner til at Russland trenger Mariupol nå

De evakuerte forteller om en skremmende hverdag i Mariupol. Russerne har særlig tre grunner til at byen er så viktig, mener ekspert.

Mandag forlot en kolonne med om lag 100 sivile ukrainere Mariupol, med retning mot byen Zaporizjzja. I kolonnen var mennesker som har bodd i det russisk-kontrollerte området, og som er evakuert fra stålverket Azovstal.

Bystyret i den beleirede byen melder at evakueringen av sivile skal gjennomføres også tirsdag. Den startet om morgenen med bistand fra FN og Røde Kors.

Beskrivelsene av livet i den krigsherjede byen er mange, og sterke.

Må høre russisk nasjonalsang

The New York Times har snakket med Yelena Gibert, en psykolog fra Mariupol, som ankom Zaporizjzja etter en flere dager lang evakuering fra hjembyen.

Hun forteller at livet for de sivile som er igjen i byen, er sentrert rundt et kjøpesenter som heter Metro. Dette er en av de få bygningene som fremdeles er uskadd.

Hver morgen rundt klokken seks, spilles den russiske nasjonalsangen, forteller hun.

ANKOMMER: En buss ankommer Zaporizhzhia mandag, etter en flere dager lang evakuering fra Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

– Vi fikk bokser med matrasjoner, litt pasta og sånne ting. Alle snakket om at de ønsket å komme seg til ukrainsk-kontrollerte områder, og folk var klare til å ta beina fatt, sier hun.

Yelena Safonova har også kommet seg i sikkerhet, etter en lang evakuering med buss. Hun forteller om aggressive russiske soldater på grensepostene.

– På en grensepost ropte de «Ære til Ukraina», for å få oss til å rope med. Dersom vi hadde gjort det, hadde det nok ikke gått så bra for oss, sier hun.

– Løper hele tiden

Nyhetsbyrået AFP har vært på en arrangert pressetur inn i området, organisert av det russiske forsvaret.

Der har de snakket med flere ukrainere som nå bor i en by uten internett eller telefonlinjer ut.

– Vi løper bort til stedet der vi kan hente vann. Så løper vi videre til stedet der det deles ut mat. Så løper vi tilbake i dekning. Vi løper hele tiden, sier Inna, som jobbet som frisør før invasjonen startet.

Hryhorii klemmer konen Oksana etter at de ble gjenforent ved Zaporizjzja mandag. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Irina, en 30 år gammel videospill-designer, sier det verste er å ikke få kontakt med familien som er utenfor det russisk-kontrollerte området.

– Jeg vil gjerne få fortelle dem at jeg er i live, men det er umulig å få kontakt med noen utenfor byen, sier hun.

– Strategisk viktig

General Sverre Diesen er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

Han viser til tre grunner til at det nå er viktig for Russland å få helt kontroll over Mariupol.

– Det er jo stort sett bare dette stålverket igjen, men Mariupol er altså viktig fordi det ligger midt i denne landkorridoren fra Russland og frem til Krim, som det er en prioritert oppgave for de russiske styrkene å få kontroll over, sier han.

Det andre poenget til Diesen er at Russland trenger å frigjøre styrkene i byen.

– Russerne trenger å frigjøre de styrkene som er engasjert i å ta resten av Mariupol, for å sette dem inn i offensiven i Donbas.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Prestisje

Det tredje og siste poenget er at situasjonen begynner å bli et prestisjeproblem for russerne.

– Altså; hvor lenge skal det som i den store sammenhengen er en håndfull soldater i dette stålverket, kunne holde den russiske hæren i sjakk. Og hindre alle forsøk på å ta kontroll over det som er igjen av byen, spør han seg.

Han mener også at dette er svært motiverende for motparten.

– Tilsvarende er det en inspirasjon for ukrainerne, at dette støttepunktet ser ut til å kunne trosse alle russiske forsøk på å innta det, sier han.