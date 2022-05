Bernt Hulsker ferdig i VGTV

VGTV og Bernt Hulsker (44) er enige om å avslutte samarbeidet. Hulsker er under etterforskning for hatefulle ytringer etter et forsinket VGTV-julebord i mars.

VGTV og Bernt Hulsker er enige om å avslutte samarbeidet og Hulsker vil ikke lenger være tilknyttet VG-huset..

– Siden hendelsene på Syng i starten av mars har vi håndtert saken internt. I en slik sak er det mange hensyn som skal tas, og vi har vært opptatt av å gjøre dette på en god og ryddig måte, skriver administrerende direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad i en e-post til TV 2.

21. april fortalte dørvakt Jwan Rasho om hvordan han opplevde Hulskers oppførsel på VGTVs koronautsatte julebord onsdag 9. mars.

Ifølge Rasho, som kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden, kom Hulsker med grovt rasistiske uttalelser mot ham.

SNAKKET UT: Dørvakt Jwan Rasho (24) fortalte tidligere i april sin historie etter VGTVs julebord på utestedet Syng i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Rasho har anmeldt dørvakten til politiet, som tidligere har bekreftet at de etterforsker saken.

Etterforskes som hatefull ytring

Politiadvokat Marianne Aune ved Oslo politidistrikt har tidligere sagt til TV 2 at de vil kalle inn både Hulsker og potensielle vitner fra Syng til avhør.

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer om andre etterforskningsskritt ettersom vi er på et så tidlig stadium i etterforskningen. Vi ønsker ikke at potensielle vitner skal bli påvirket. Generelt kan jeg si at vi etterforsker alle sider av saken, sier hun.

Thomas Manus Hønningstad sier at det Hulsker er anklaget for, som politiet har bekreftet at de etterforsker, er helt uakseptable handlinger som ikke er forenlige med å være tilknyttet VGTV.

– Bernt har i mange år vært en sentral og viktig profil for VGTV både på TV og i podkast, men nå er vi sammen kommet til at det beste for alle parter er at vi går hver til vårt, sier Hønningstad.

Mandag ble det også kjent at profilbyrået Max Social, som er heleid av VG, også har avsluttet samarbeidet med Bernt Hulsker.

– Klarer ikke se meg selv i speilet

Hulsker har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel. For noen uker siden forklarte han situasjonen på sin Instagram-profil.

TV 2 har presentert Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysningene om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin tidligere manager i Max Social, Vilde Kristine Darvik, svarte Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

– Jeg vet at Bernt er forferdelig lei seg for krenkelsene han har påført andre mennesker, og han har ønsket å møte dem for å si unnskyld direkte, sa manager Darvik til TV 2.