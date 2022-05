Mister tenner støtt og stadig: – Det går hardt for seg

Morten Thoresen manglet allerede en av fortennene da et showstevne i desember 2021 kostet ham den andre.

En erstatningstann kom på plass, men det tok ikke lang tid før Thoresen mistet den også.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er bare min type brytestil, forklarer bodøværingen i God Morgen Norge.

Det går hardt for seg når Morten Thoresen er i brytekamp.

– Det går hardt for seg, jeg går inn med hele hjertet. Jeg trodde først at det var nok med bare én tann, men tydeligvis ikke. Så den ene har flydd ut to ganger, egentlig, fortsetter Thoresen og ler.

Nå håper han å få tilbake i hvert fall en av tennene han mangler.

– Det er en lang operasjon der jeg forhåpentligvis skal få én tann tilbake igjen. Jeg tror vi starter med det og ikke begge, sier Thoresen og smiler.

Gran Canaria og Gullruten

Denne uken drar Thoresen på treningsleir i Gran Canaria for å forberede seg til bryte-VM i Beograd i september.

Trene skal også Oskar «Tåsenplogen» Marvik, men før VM-forberedelsene settes i full gang, skal han representere bryterne under Gullruten der serien «Hodet i klemme» er nominert i kategorien beste karakterdrevne dokumentarserie.

– Det er en opplevelse jeg aldri har vært med på før, så det er stas å kunne være med på rød løper og den biten der, sier Marvik.

– Det er dritkult å bli nominert, det er ikke vi brytere vant til, sier Thoresen.

Thoresen og Marviks landslagstrener Fritz Aanes er også nominert til årets deltaker for sin innsats i serien om de norske bryterne. Han får ikke anledning til å være med under Gullruten da han er midt under innspillingen av 71 grader nord.

Det gjør at Marvik, Thoresen og de andre bryterne har litt fri fra treneren om dagen.

– Nå får vi litt fri fra ham, takk og lov for det. Det er litt godt, jeg må få lov til å innrømme det. Han er streng, så det er litt godt når han har ferie, også. Det gir oss litt «slack» fra meldingene fra ham hele tiden, sier Thoresen og ler.

– En sulten gjeng

I tillegg til VM-forberedelser og Gullruten, holder Marvik på å flytte sammen med kjæresten Linnea. Hun blir med til VM i september, men noe kjærestetid blir det ikke.

– Nei, det blir det ikke tid til. Det er et fremmedord i VM. Da må du være inne i VM-boblen, så det er rødt kort om du møter kjæresten i VM før konkurranse. Det er «no go», sier Marvik og ler.

For både Marvik og Thoresen har store ambisjoner for årets VM. «Tåsenplogen» tok VM-bronse i fjorårets VM, mens Thoresen har EM-gull fra 2020. Nå går de for flere medaljer i samlingen.

– Vi snakker om hvem som skal bli den første til å ta det VM-gullet. Så vi er en sulten gjeng og trener knallhardt hver dag for at vi skal klare det, sier Thoresen.

– De fleste er ganske sultne på revansje og vil komme seg opp på pallen i hvert fall. For min del handler det om å forsvare medaljen. Det er lettere sagt enn gjort, men vi jobber i hvert fall veldig hardt for å kunne nå opp til toppen, understreker Marvik.