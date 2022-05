Sjokklekkasjen ryster USA: – Vil sendes mange, mange år tilbake i tid

Det lekkede utkastet er publisert i Politico, og viser at flertallet av høyesterett er klare for å oppheve Roe mot Wade fra 1973, avgjørelsen som sikrer amerikanerne rett til selvbestemt abort.

– Roe var full av feil helt fra starten av. Argumentene var eksepsjonelt svake, og avgjørelsen har hatt skadelige konsekvenser, skriver høyesterettsdommer Samuel Alito i det 98 sider lange utkastet.

Alito tilhører det konservative flertallet av amerikansk høyesterett, som ifølge utkastet skal være klare til å forkaste den omdiskuterte avgjørelsen én gang for alle.

22 delstater står klare

Det vil i så fall medføre at det blir opp til hver enkelt delstat å avgjøre om abort skal være tillatt eller ikke. Det vil få umiddelbare følger, forteller TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

– Det vil få store konsekvenser. Så snart Roe v. Wade eventuelt oppheves, står 18 stater klare til å umiddelbart forby abort, mens ytterligere fire ganske snart vil følge etter. Så mens det ikke er snakk om alle statene, er det fortsatt 22 delstater som forbyr abort. Det er helt absurd i vår tid, sier Bergesen.

I tillegg til de 22 delstatene som garantert vil forby abort, er det ventet at kvartetten Florida, Indiana, Montana og Nebraska trolig følger etter.

Disse delstatene vil forby abort 22 delstater har allerede utformet lovgivning som umiddelbart vil forby abort, dersom Roe mot Wade skulle bli opphevet i høyesterett. I tillegg er det ventet at ytterligere fire delstater vil følge etter, disse er uthevet i kursiv: Alabama

Arizona

Arkansas

Georgia

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nord-Dakota

Ohio

Oklahoma

Sør-Carolina

Sør-Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vest-Virginia

Wisconsin

Wyoming Kilde: Washington Post, Guttmacher Institute

Bergesen påpeker at flere sårbare grupper vil rammes særlig hardt av den planlagte avgjørelsen.

– Åpenbart kvinner, åpenbart fattige, i tillegg til unge kvinner. Ja, man kan fremdeles dra til en annen delstat hvor abort fortsatt er tillatt, men da må du først dra på en konsultasjon, før du må ta et inngrep. Det er store reiseavstander og mye penger, og selvfølgelig er det veldig skummelt å skulle legge ut på en sånn reise, sier Bergesen.

KONSEKVENSER: TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen mener avgjørelsen vil sende USA flere år tilbake i tid. Foto: Erik Edland / TV 2

Seier for Trump

USAs høyesterett består av ni dommere, og seks av disse anses for øyeblikket som konservative. Det klare flertallet er mye takket være tidligere president Donald Trump, som i løpet av sine fire år i Det hvite hus utnevnte tre dommere til USAs høyeste rettslige instans.

– Alle tidligere konservative presidenter har utnevnt konservative dommere, det er ikke noe nytt. Men det Trump gjorde, var å få dem til å nærmest sverge at de ville fjerne Roe mot Wade før han utnevnte dem, påpeker Bergesen.

TREDJEMANN: Amey Coney Barrett var den tredje og siste i rekken av høyesterettsdommere utnevnt av Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Det er derfor sannsynlig at Trumps tre dommere, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, alle vil være innstilt på å stemme for en opphevelse, mener Bergesen. Han understreker likevel at det ikke er noen automatikk i at de konservative dommerne stemmer konservativt i store spørsmål.

– Det er en helt enorm seier for republikanerne, og nok en seier for Trump i kulissene, sier Bergesen.

Han påpeker likevel at en eventuell opphevelse ikke nødvendigvis er godt nytt for republikanerne på lang sikt. Et klart flertall av USAs befolkning støtter nemlig den nåværende abortlovgivningen. En meningsmåling utført av Washington Post i 2021 viser at 60 prosent av amerikanerne støtter Roe mot Wade, mens bare 27 prosent vil oppheve avgjørelsen.

KONSERVATIVT: Sammen med Barrett vil trolig Kavanaugh (høyre) stemme for forslaget, men: – Det er ingen automatikk i at de konservative dommerne stemmer konservativt, sier Bergesen. Foto: Win McNamee/AFP

– Dette går mot amerikanernes oppfatning, så dette kan komme tilbake og svekke republikanerne allerede i mellomvalget. Folk vil rett og slett ikke se på dem på et moderne parti, sier Bergesen, og legger til:

– Hvis de opphever dette nå, vil USA sendes mange, mange år tilbake i tid.

Bevisst lekkasje?

I juni skal høyesterett behandle en lov fra Mississippi, som vil forby abort etter 15. uke. Utkastet som nå skaper overskrifter over hele USA, er en uttalelse til denne loven og gir uttrykk for at flertallet i høyesterett er klare for å oppheve Roe mot Wade.

At en slik uttalelse lekker er uhørt, og lekkasjen er nesten like sensasjonelt som selve innholdet.

– Det som er interessant, er at den lekker i utgangspunktet. Det skjer så og si aldri, og nå lekker et 98 sider langt dokument. Det er ekstremt oppsiktsvekkende, og begge parter i politikken er rystet over at noe sånt skjer, sier Bergesen.

Tonight, let us say a prayer for life and that our Justices remain steadfast in their convictions. Here in Alabama, we will continue fighting for the unborn. (2/2) #alpolitics — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) May 3, 2022

Han peker på særlig én forklaring til hvorfor dokumentet nå har funnet veien til Politico sine nettsider.

– Dette er et ekstremt betent spørsmål, men denne saken skal ikke behandles før i sommer, og ingenting er avgjort enda. Personen som har lekket dokumentet satser trolig på at lekkasjen skaper nok offentlig raseri til at utfallet potensielt endrer seg, mener Bergesen.

Kraftige reaksjoner

Om formålet bak lekkasjen var å skape opprør og rabalder, kan man trygt si at oppdraget er fullført. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og ikke overraskende er det flere demokrater som protesterer høylytt mot høyesteretts uttalelse.

Blant dem guvernøren i New York, Kathy Hochul.

– Jeg er forferdet over at det tilsynelatende lekkede dokumentet fra Høyesterett som vil oppheve retten til abort, garantert av Roe v. Wade. Av hensyn til kvinner over hele landet, bør ikke dette være Høyesteretts endelige beslutning, sier Hochul i en uttalelse.

Hun garanterer at alle som trenger hjelp til å ta abort, vil få det i New York. Demokraten får støtte fra partifelle og guvernør-kollega Gavin Newsom i California.

Our daughters, sisters, mothers, and grandmothers will not be silenced.



The world is about to hear their fury.



California will not sit back. We are going to fight like hell. https://t.co/EhwSWXiZhx — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 3, 2022

– Våre døtre, søstre, mødre og bestemødre vil ikke tvinges til taushet. Verden er i ferd med å høre deres raseri. California vil ikke holde tilbake. Vi kommer til å kjempe med alt vi har, skriver Newsom på Twitter.

Etter at notatet ble lekket, oppsto det en spontandemonstrasjon utenfor høyesterett. Abortrettigheter er helserettigheter, framhevet demonstrantene. Demokratenes kongresstopper Nancy Pelosi og Chuck Schumer er sterkt kritiske.

DEMONSTRASJON: Kort tid etter at nyheten lekket, dukket det opp demonstranter utenfor høyesterettsbygget. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Dersom dette stemmer, vil høyesterett innføre den kraftigste innskrenkningen i rettigheter de siste 50 årene. Ikke bare for kvinner, men for alle amerikanere, heter det i en uttalelse fra de to.