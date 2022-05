Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at vi i Broom publiserte saken på de hvite klistremerkene man fullt lovlig kan benytte på bilskiltene.

Dette er merker man frem til i går kunne hente hos Statens vegvesen, og plassere over nasjonalitetsmerket på norske bilskilt.

Nå skroter imidlertid Statens vegvesen hele ordningen.

– Det siste året har det vært en kraftig økning av kunder på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner, som ønsker klistrelapper som dekker til nasjonalitetsmerket på skiltet. Dette har trolig sammenheng med innføringen av gebyr for «sorte nasjonalitetsmerker» (flagg på sort bakgrunn), og at flere derfor har behov for å dekke over disse, eller av estetiske grunner ønsker å dekke til det originale nasjonalitetsmerket, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: Å bytte farge gir bot – men dette er helt lovlig

Ikke mulig å hente ut nye

Ordningen med hvite eller grønne klistrelapper ble innført i forbindelse med overgangen til skilt med integrerte nasjonalitetsmerker.

Å erstatte de originale blå N-merkene med for eksempel dette, er ikke lov. Foto: Broom

– Dagens bruk av klistrelapper har ført til usikkerhet både for bileiere og kontrollmyndighet om hva som faktisk er tillatt. Siden bruk av klistrelappene nå ikke er i samsvar med formålet, avskaffer vi ordningen, melder Statens vegvesen.

De som allerede har hvite eller grønne klistrelapper fra Statens vegvesen kan fremdeles bruke disse, men egne klistrelapper eller sorte «nasjonalitetsmerker» kan ikke brukes. Grunnen til det er at klistrelappene fra Statens vegvesen har samme farge og refleksjonsevne som skiltplaten, noe de andre ikke har.

Statens vegvesen sine trafikkstasjoner har ikke flere klistremerker på lager. Det er derfor ikke mulig å hente ut nye til å ha i reserve etter at ordningen nå er avskaffet.

Håvard Melby er én av svært mange som har benyttet seg av tilbudet med hvitt klistremerke. Dette kan lovlig benyttes videre, men det er ikke lenger mulig å skaffe nye merker.

Straffbart

Dersom du skal kjøre utenfor Norge er det viktig å være oppmerksom på at nasjonalitetsmerket skal være synlig.

Har du tildekket nasjonalitetsmerke på skiltet både foran og bak, må du fjerne tildekkingen – slik at det originale nasjonalitetsmerket synes, eller ha separat nasjonalitetsmerke (gammelt N-merke).

Dersom det ikke er mulig å fjerne de sorte N-merkene uten å skade det opprinnelige nasjonalitetsmerket på skiltet, er du nødt til å kjøpe et nytt skiltsett som koster 120 kroner.

Alle andre endringer av skilt, slik som sorte nasjonalitetsmerker eller egne hvite/grønne klistrelapper, kan bli straffet med bot på 3.000 kroner.

Håvard ble nektet å kjøre videre: – Utrolig at politiet ikke kan reglene

Slagsvold-Vedum lovet billigere bensin – dette svarer han på direkten: