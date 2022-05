Tar et oppgjør med Fifa-sjefen: – Usmakelig

Fifa-president Gianni Infantino avfeier kritikken om dårlige kår for gjestearbeiderne i Qatar og sier at arbeidet med VM-anleggene gjør dem stolte.

Mandag kveld ble Infantino intervjuet på scenen under en konferanse i regi av tankesmien Milken Institute i California, og der forsøkte han å overbevise tilhørerne om at forholdene for de mange migrantarbeiderne som jobber med VM-anleggene i Qatar, er blitt mye bedre.

Den mektige sjefen i Det internasjonale fotballforbundet sa at arbeiderne føler stolthet og verdighet over å få jobbe framfor å «motta veldedighet»:

– Det er en ting vi ikke må glemme. Når du gir noen arbeid, selv under tøffe forhold, gir du vedkommende verdighet og stolthet. Det er ikke veldedighet. Vi driver ikke veldedighet. Du gir ikke noen noe og sier «bare bli der du er, du får dette, og jeg føler meg bra».

– Men å bygge arenaen der VM skal spilles? skjøt intervjuer Stephanie Ruhle inn.

– Nettopp. Det handler også om stolthet og muligheten til å endre forholdene for disse 1,5 millioner menneskene. Det gjør oss stolte, svarte Infantino.

– Usmakelig

Infantinos ord kommer ikke som noe sjokk på TV 2s sportskommentator.

– Det verste er at jeg ikke blir overrasket. Det føyer seg inn i rekken av uttalelser fra Infantino som bagatelliserer migrantarbeidernes arbeidsforhold, sier Mina Finstad Berg.

IKKE IMPONERT: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det er på tide å bytte ut Fifa-president Gianni Infantino. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er ganske usmakelig å snakke om hvordan migrantarbeiderne finner stolthet i hardt arbeid når det går på helsa løs. At folk kan like hardt arbeid er heller ikke en unnskyldning for å bryte menneskerettighetene, sier sportskommentatoren.

I februar i fjor la avisen The Guardian fram undersøkelser som avdekket at 6500 fremmedarbeidere i Qatar hadde mistet livet siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010. Infantino avviser ikke tallene direkte, men hevder at bare tre mennesker har mistet livet på byggeplassene til VM-arenaene.

– Nå kan 6000 ha dødd under annet arbeid og så videre. Og Fifa er selvfølgelig ikke verdenspoliti eller ansvarlig for alt som skjer rundt om i verden. Men takket være Fifa og fotballen har vi vært i stand til å ta tak i situasjonen for de 1,5 millioner gjestearbeiderne i Qatar, sier Infantino.

– Vi vet at de som bygger VM-stadionene har bedre forhold enn andre som jobber i Qatar, medgir Finstad Berg.

– Hårreisende lesning

Men det er mange som ikke jobber direkte med byggingen som påvirkes av at landet snart skal arrangere VM. Det er kun en måned siden Amnesty International leverte en knusende rapport som konkluderte med at de som jobber som sikkerhetsvakter i landet blir utsatt for tvangsarbeid.

– Det var hårreisende lesning. De jobber hver dag, i steikende sol og uten tilgang til vann. De er også en del av migrantarbeiderne som er nødvendige for VM, påpeker sportskommentatoren.

Klaveness: – Det kostet litt

Arbeiderne har blant annet fortalt Amnesty at de jobber under farlige arbeidsforhold, blir fratatt passet, har arbeidsuker på inntil 84 timer, trues med straff, blir hindret i å bytte jobb, ikke får fridager og bor under elendige og uhygieniske forhold. Da er det ikke lenger relevant at de ankommer landet frivillig.

– Man kan si at mange foretrekker å jobbe i Qatar fremfor å være arbeidsledig i hjemlandet, men det er ikke en unnskyldning for å behandle dem som de gjør, understreker Finstad Berg.

– En politiker av verste sort

De som jobber med bygging av VM-anleggene i Qatar er for det meste menn fra Sørvest-Asia. Både Infantino og VM-toppene i Qatar har gjentatte ganger poengtert at de jobber hardt med å bedre forholdene for gjestearbeiderne, men Finstad Berg mener det mest av alt er tomme ord.

– De vil peke på forbedringene som tross alt har skjedd. Lovendringer som ser fine ut på papiret, men ikke følges opp på bakken, påpeker sportskommentatoren.



Finstad Berg feller en nådeløs dom over Fifa-president Infantino.

– Han er en politiker av verste sort. Han er veldig god til å svare mye uten innhold, og til å vri seg unna. Han går veldig fort i forsvarsposisjon, sier hun.

TV 2s sportskommentator mener det må endringer til på toppen i Fifa.

– Fifa hadde vært tjent med endringer i ledelsen. Det må en endring til for å få orden på kulturproblemene. De har store problemer å ta tak i, og det tror jeg ikke skjer før det blir endringer i ledelsen. Men Infantino annonserte vel at han tar gjenvalg, sier hun, og legger til:

– De som ønsker å ta fotballen i en annen retning, bør ha begynt jobben med å finne en motkandidat.

(©NTB/TV 2)