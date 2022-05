Optimistisk Aker Solutions økte både inntektene og overskuddet

Aker Solutions rapporterer om en omsetning på 8,3 milliarder kroner og et driftsresultat i første kvartal som endte på 331 millioner kroner. Det er tre ganger så mye som i samme kvartal i fjor. Konsernet fikk et resultat før skatt på 281 millioner kroner, viser kvartalsrapporten som ble sluppet tirsdag morgen.

– Kvartalsresultatet viser at vi er på linje med strategien og målsettingene våre, og jeg er fornøyd med hvordan vi har prestert i første kvartal. Når vi ser på resten av 2022, er vi på vei til å øke omsetningen med over 20 prosent og økt fortjeneste for året som helhet, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions.

(©NTB)