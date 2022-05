Det har vært kjent en stund at det skulle skje og de første ladestasjonene har allerede åpnet opp. Nå bekrefter NAF at eiere av andre biler enn Tesla over natten har fått tilgang til 497 nye ladepunkter, fra Lyngdal i sør til Varanger i nord.

Tesla har selv finansiert og bygget sitt unike nett av hurtigladere, såkalte superchargere. Til nå er det kun deres biler som har fått bruke dette. Men nå åpner de altså opp. Tesla blir med dette Norges største leverandør av lynlading. Og Tesla-eierne må finne seg i å dele laderne med andre. Alle synes nok ikke det er bare hyggelig...

Nærmere behovet

– Dette er et svært etterlengtet tilskudd til det norske ladetilbudet. Over ti prosent flere ladepunkter på så kort tid, merkes godt. Det er likevel viktig at dette ikke blir en sovepute for regjeringen som er i gang med sin ladeplan, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Ladekø er ikke ukjent på travle utfartsdager i Norge. Foto: NAF

Antall hurtigladere langs veiene i Norge har lenge vært lavt og hele tiden ligget bak den store økningen av elbiler i bilparken.

– Våre tall viser at åpningen av superchargerne vil bringe antall ladepunkter nærmere behovet til elbilistene i dag, men det må bygges langt mer i årene fremove. De neste fire-fem årene skal det bli en halv million flere elbiler på norske veier. Det er en dobling fra dagens 500 000 elbiler. Skal alle kunne komme seg rundt i hele landet, er det mye som skal på plass, sier Sødal, i en pressemelding.

Tesla-eier Elon Musk bekreftet selv nyheten i fjor sommer

Tesla åpner opp nesten 500 ladepunkter. Men noen beholder de fortsatt til egne biler. Foto: NTB Scanpix

...men åpner ikke alle

Selv om Tesla åpner mange ladeplasser for andre merker, er ikke alle lokasjonene inkludert. Ladestasjoner med spesielt mye trafikk åpnes ikke for andre merker med det første.

– Det er der trafikken er størst at behovet for flere ladere er størst. Vi forstår hvorfor Tesla velger å forbeholde disse ladeplassene til Tesla-eiere, men da må resten av bransjen og staten brette opp ermene og få på plass flere ladeplasser, avslutter Nils Sødal.

