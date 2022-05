Ekspert mener offensiven i Donbas avslører Putin

Militæroffensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina går heller ikke slik Russland planla, lyder en vurdering fra USA.

– Vi tror og vurderer det slik at de ligger bak skjema med tanke på hva de prøver å oppnå i Donbas, sier en høytstående tjenesteperson i det amerikanske Forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han sier liten russisk progresjon i øst ser rart ut for de i Vesten som kjenner det russiske militæret.

– Russerne hadde tross alt en ganske lang pause før de startet opp igjen offensiven i Donbas. Likevel ser det ikke ut som at de greier å koordinere denne operasjonen, selv ikke helt på grunnplanet.

Sverre Diesen, som er sjefsforsker ved FFI, mener Russland ikke klarer å få til et effektivt samvirke mellom de ulike troppeartene i hæren. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Gledelig overraskelse for Vesten

Russland og president Vladimir Putin ville i starten av invasjonen raskt og effektivt ta over Kyiv og Ukraina, men det gikk ikke som planlagt.

Diesen mener at russiske styrker fortsatt bærer preg av de samme svakhetene nå, som man så i operasjonene mot hovedstaden.

– At vi ser de samme svakhetene nå, er overraskende. Operasjonen mot Kyiv kunne man tross alt forklare med at russerne ble overrasket over at de ikke greide å innta byen, og for så vidt hele Ukraina, innen et par døgn.

Røyk stiger fra et oljeraffineri i Lysytsjansk nord for Donetsk. Den tidligere forsvarssjefen sier en type hjelp Ukraina får fra Vesten er viktig. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / NTB

Russland har dermed måttet improvisere, men dette har de hatt god tid på, ifølge Diesen.

– Det betyr at dette kan minne mer om strukturelle svakheter i hele den russiske hæren, enn om noe som bare kan forklares med omstendighetene rundt denne operasjonen.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er selvfølgelig alvorlig for russerne, og det er jo sånn sett en gledelig overraskelse for oss i Vesten. Fordi det kan bety, hvis det er riktig, at den russiske hæren er en mindre formidabel motstander, enn man kanskje kunne tenke seg på forhånd.

– Svært viktig

I vurderingen fra USA står det også at Russland hadde håpet på å gjøre langt større framskritt ved å omringe ukrainske styrker i Donbas, men de er blitt møtt med innbitt motstand.

BRANN: Et hus står i brann i byen Sievjerodonetsk i Donetsk. Diesen er klar på hva vi kan forvente de neste dagene i Ukraina. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

På spørsmål om Ukraina sin kapasitet når det kommer til etterretning, sier den tidligere forsvarssjefen at den har blitt relativt god i løpet av de 30 årene landet har vært en selvstendig stat.

– Så får de ganske omfattende vestlig hjelp. Vi vet blant annet at ukrainerne får løpende sanntidsinformasjon om de russiske styrkebevegelsene, sier Diesen.

– Hvor avgjørende er det for kampen de kjemper?

– Det er svært viktig.

Han viser til at ukrainske forsvaret eksempelvis får informasjon fra satellitter, som setter dem i stand til å bruke artilleriet effektivt.

Evakueringen av Mariupol: – Russerne har problemer

– De får rett og slett informasjon om russiske styrkers bevegelser og lokalisering, som de kan mate direkte inn sine egne informasjonssystemer, og bruke det til å beskyte russiske avdelinger effektivt med sitt eget artilleri.

I dagene fremover kan vi forvente en fortsettelse av de operasjonene som pågår, mener Diesen.

– Men så blir det et veldig stort spørsmål om hvordan russerne skal forholde seg til det faktum at det ikke går noe særlig mye bedre.

SPEKULASJONER: 9. mai blir vanligvis markert på storstilt vis med militærparade i Moskva, men i år kommer feiringen til å fine sted med krigen i Ukraina som bakteppe. Hvordan det blir, spekulerer flere på. Foto: Sergey Pyatakov / AP / NTB

Spekuleres rundt om Putin vil snu

Det har lenge blitt spekulert rundt hvordan Putin kommer til å markere 9. mai. Dette er nemlig dagen hvor Russland feirer seieren i andre verdenskrig.

Blant annet har vestlig etterretning spekulert om at Putin har ønsket å erklære en slags seier denne dagen.

Diesen er tydelig på hvordan det vil se ut om presidenten ikke har mer å vise til, i lys av at krigen ikke går som planlagt.

– Det vil jo ta seg veldig dårlig ut.

– Vil han for eksempel klare å innta det berømte stålverket i Mariupol innen denne datoen, så kan han kanskje bruke det som en slags markering av en seier, sier Diesen.

Det har også kommet meldinger om at USA og vestlige tjenestemenn mener Putin vil erklære krig mot Ukraina denne dagen. Frem til nå har russerne omtalt invasjonen som «en spesialoperasjon». Dette vil gjøre det mulig for Russland å mobilisere alle reservestyrkene som finnes i landet.

MOBILISERING: Diesen tror Putin kan bruke det faktum at krigen i Ukraina ikke går som planlagt for en nasjonal mobilisering av russiske ressurser inn krigen. Foto: Mikhail Tereschenko / AP / NTB

Diesen mener at det også blir spekulert i om Putin ikke vil markere 9. mai som vanlig.

– Kanskje han velger å markere nettopp det faktum at det ikke går så bra, og bruker det til å begrunne en omfattende bruk og innkalling av reserver, sier Diesen.