Dette hadde stjernene på seg på Met-gallaen

Kim Kardashian stilte opp i en av verdens dyreste kjoler under det som regnes som verdens største motefest.

Gallaen som holdes på – og har fått navn etter – The Metropolitan Museum of Art på Manhattan, tiltrekker seg en rekke stjerner fra blant annet film, mote og medier. Den arrangeres av motemagasinet Vogue.

Natt til tirsdag møtte Kim Kardashian opp i den ikoniske kjolen Marilyn Monroe brukte da hun sang Happy birthday, Mr. President til John F. Kennedy i 1962.

Kjolen kostet svimlende 4,8 millioner dollar, ifølge Variety. Etter dagens kurs tilsvarer det nærmere 45 millioner kroner.

Kim Kardashian, til høyre, og Pete Davidson deltok på Met-gallaen sammen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

– Ideen kom til meg etter gallaen i september i fjor. Jeg tenkte for meg selv, hva ville jeg ha gjort for det amerikanske temaet hvis det ikke hadde vært Balenciaga-utseendet? Hva er det mest amerikanske du kan tenke deg? Og det er Marilyn Monroe, sa Kardashian i et eksklusivt intervju med motemagasinet Vogue:

– For meg er det største Marilyn Monroe-øyeblikket da hun sang «Happy Birthday» til JFK, det var det utseendet, sier Kardashian.

Overrasket

Også norske Renate Reinsve dukket opp på den røde løperen i New York.

Sist måned ble det kjent at hun skal spille i den amerikanske filmen «The Governesses» sammen med blant andre Lily-Rose Depp og Hoyeon Jung.

«Gilded Glamour»

Årets tema for gallaen var «Gilded Glamour».

Blant de som strålte i blitzregnet var skuespiller Blake Lively, i en kreasjon som endret seg fra en stil til en annen.

Blake Lively sammen med ektemannen Ryan Reynolds. Foto: ANGELA WEISS/AFP Foto: ANGELA WEISS/AFP

Cara Delevingne Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Bad Bunny Foto: Evan Agostini / Invision / AP

US musikeren Cardi B, til høyre, og den italienske moteikonet Donatella Versace. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Khloe Kardashian, til venstre, og Kylie Kardashian Foto: ANGELA WEISS / AFP

Travis Barker, til venstre, og Kourtney Kardashian Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Billie Eilish Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Kodi Smit-McPhee Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Kendall Jenner Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue/AFP