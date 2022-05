Russebil kjørte av veien – flere skadd

Ulykken har skjedd i Orkanger på E39 ved Skjenalddalsvegen. Politiet var fremme på stedet rundt 04:50.

Det var seks personer i bilen da den kjørte ut. Veien er nå sperret, melder Vegtrafikksentralen midt.

Politiet skriver på Twitter at flere er skadd.

– En person er kjørt vekk med ambulanse. Personen skal blø ligg fra hodet. De andre får helsehjelp på stedet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Arnt Harald Aaslund.

Aaslund opplyser at det ikke er noe som så langt tyder på at det er snakk om alvorlige skader, men de involverte blir sjekket for indre skader fordi flere ikke har brukt bilbelte.

– Det har vært bra fart og brå stopp, sier operasjonslederen.

Årsaken til utforkjøringen er ikke kjent, men det er meldt at det er snø og vanskelige kjøreforhold på stedet.