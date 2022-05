Politico: USAs høyesterett kan stemme for å avskaffe rett til abort

USAs høyesterett kan komme til å avskaffe den føderale retten til selvbestemt abort, ifølge Politico, som siterer et lekket utkast.

Utkastet er skrevet av dommer Samuel Alito. Det dreier seg om et dokument basert på en flertallsmening blant høyesterettsdommerne, ifølge Politico.

I utkastet står det at den historiske høyesterettsdommen fra 1973, kjent som «Roe vs. Wade» og som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil fra starten av».

Politico understreker at dokumentet er et utkast og at meninger kan endres fram til juni, når en endelig uttalelse er ventet å komme.

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.