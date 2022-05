Zelenskyj: – Russland har glemt lærdommen fra andre verdenskrig

– Jeg er målløs, sier Zelenskyj i videotalen ifølge Sky News.

– Ingen har hørt noen benektelse eller rettferdiggjøring fra Moskva. Alt vi har hørt derfra, er stillhet. Dette betyr at det russiske lederskapet har glemt all lærdommen fra andre verdenskrig. Eller kanskje de aldri lærte noe, sier presidenten videre.

Zelenskyjs reaksjon er knyttet til uttalelser fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Er Zelenskyj jødisk? Hitler hadde også jødisk bakgrunn. De største antisemittene er nettopp jøder, sa Lavrov i et intervju med den italienske TV-kanalen Rete4 søndag.

Kreml har gjentatte ganger sagt at Ukraina må «avnazifiseres», og at Russland må starte med det ukrainske lederskapet først.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba mener Lavrov «ikke klarer å skjule den dypt rotfestede antisemittismen blant den russiske eliten».

– Hans avskyelige uttalelser er støtende overfor Zelenskyj, Ukraina, Israel og det jødiske folket. I et større perspektiv viser de at dagens Russland er fullt av hat mot andre nasjoner, sier Kuleba.

Fordømmes

Zelenskyj, som selv er jøde, viser i videotalen til at Lavrovs uttalelser er blitt fordømt i Israel.

Mandag kalte Israels utenriksminister Yair Lapid utsagnene fra Lavrov «utilgivelige og skandaløse». Lapid la til at «jøder drepte ikke seg selv i holocaust», melder CNN.

Israels statsminister Naftali Bennett irettesatte også Lavrov mandag. Det israelske Holocaust-senteret Yad Vashem reagerte også kraftig. De sier Lavrovs uttalelse «føyer seg i rekken av historieforfalskninger og er en fornærmelse mot nazismens ofre». Israels utenriksdepartement kalte mandag Russlands ambassadør til landet inn på teppet.

Italias statsminister Mario Draghi kritiserer Rete4 for å ha latt Lavrov snakke ut i nesten 40 minutter.

– De kalte det et intervju, men i virkeligheten var det et valgmøte, sa Draghi mandag kveld.

Også i USA møtes Lavrovs uttalelser med fordømmelse. Senatets leder Chuck Schumer, som er jøde, fordømmer Lavrovs uttalelser på det sterkeste. Russland lurer ingen ved å forsøke å rettferdiggjøre sin brutale invasjon av Ukraina med en «sinnsforvirret konspirasjonsteori» mot jøder, uttaler Schumer.

– Motbydelig

– Jeg har bare ett ord: Motbydelig, sier Schumer.

Det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price reagerer også kraftig.

– Dette er absolutt provoserende uttalelser. Vi mener de er høyst uansvarlige, sier han.

– De har ved hver mulige anledning forsøkt å avlede ansvar for handlingene sine ved å prøve å flytte skylden fra der den hører hjemme, som selvsagt er i Kreml, til andre parter, sier Price.

Seks millioner jøder ble drept av tyske nazister og deres kollaboratører under holocaust. Ukraina, som under andre verdenskrig var del av Sovjetunionen, ble okkupert av Nazi-Tyskland. Forskning anslår at minst 1,5 millioner jøder ble drept innenfor grensene av det som i dag er Ukraina, ifølge US holocaust Memorial Museum.

Russlands kamp mot nazismen i andre verdenskrig er en viktig del av landets nasjonale identitet, og mange eksperter har påpekt at president Vladimir Putin utnytter dette ved å legitimere krigen i Ukraina som en kamp mot nazisme.