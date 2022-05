Amerikansk forvirring om koronatiltak

WASHINGTON D. C. (TV 2): I disse dager krysser USA en dyster milepæl: En million amerikanere har nå dødd av koronaviruset. Men myndighetene klarer ikke å bli enige med seg selv om pandemien er over eller ikke.

– Halleluja, jublet Uber-sjåføren min.

Det var 19. april og en føderal domstol i Florida hadde akkurat bestemt at nå skulle det nasjonale påbudet om munnbind på offentlig transport bli fjernet.

Men festen ble kortvarig.

Bare et drøyt døgn senere, var det på med de forhatte munnbindene igjen.

Det hadde de lokale myndighetene i Washington D. C. bestemt. Det samme skjedde i New York.

Skjønt, reglene var nå vanskeligere å forstå enn noen sinne.

I hovedstaden var det bare etaten for taxidrift som tviholdt på munnbind-påbud. Etaten for transport på buss og tog var kommet til motsatt konklusjon.

Nå er det ingen i byen som helt vet hva de skal gjøre.

Munnbind-kaos

Munnbindkaoset gjelder også i mange andre sammenhenger. Skal du besøke et offentlig kontor som tilhører mini-delstaten District of Columbia, må masken på.

Skal du inn i en føderal bygning, som Kongressen eller høyesterett, slipper du.

Og kjører du over grensen til neste delstat, kan det være helt andre regler som møter deg.

MASKE ELLER IKKE? På innenriksfly i USA trenger du ikke lenger bruke munnbind, men skal du innom flyplassene i New York, må du passe på å ha et i lomma. Foto: NTB Scanpix.

Philadelphia har for eksempel som eneste storby akkurat gjeninnført munnbindpåbud i alle offentlige lokaler.

I New York må du fortsatt ta munnbind på hvis du skal innom en av byens flyplasser. Når du kommer inn i selve flyet derimot, kan du ta det av, for dette er føderalt område.

Vinglete Fauci

Amerikanske helsemyndigheter får nå flengende kritikk fra flere hold for å være utydelige i kommunikasjonen.

Selv president Joe Bidens fremste koronarådgiver, Anthony Fauci, klarer i manges øyne ikke å bli enig med seg selv.

Forrige uke erklærte han på TV-kanalen PBS at USA «er ute av pandemiperioden», men allerede neste dag uttalte han til nyhetsbyrået AP at pandemien på ingen måte er over.

EKSPERT-KRITIKK: Anthony Fauci som har vært koronarådgiver både for Trump og Biden, får nå kritikk for å være utydelig i sine budskap. Foto: NTB Scanpix.

Påfølgende lørdag droppet Fauci å gå på den store korrespondentmiddagen i Washington på grunn av smittefrykt.

Det gjorde derimot ikke president Biden, som til alt overmål dukket opp på festen uten munnbindet han selv har anbefalt folk å bruke.

– Det ville vært svært nyttig om de kom med spesifikke råd for hvilke situasjoner som krever at folk må bruke munnbind. Hvis det fortsatt finnes slike situasjoner, uttaler virusekspert Stanley Perlman til Newsweek.

Slår alarm om mutanter

Mens forvirringen blir større, har flere amerikanske smitteverneksperter nå begynt å snakke om at en ny koronabølge kan ligge rett rundt neste sving.

STAMFAREN: Det originale koronaviruset fotografert gjennom et mikroskop. Siden 2020 har variantene kommet på rekke og rad, og nå frykter man at vaksinene kanskje ikke vil virke så godt mot de nyeste tilskuddene på slektstreet. Foto: AP / NTB

Både sommeren 2020 og 2021 opplevde USA dette, og til tross for at en ganske stor andel av befolkningen nå er vaksinert og kanskje så mange som 200 millioner har en grad av immunitet, lusker nye virusvarianter i skyggene.

Den ultrasmittsomme omikron har de siste månedene fått flere nye fettere og kusiner.

Siste slektsledd heter omikron BA.2. 12. 1, og kan ifølge enkelte forskere være opptil 25 prosent mer smittsom enn sin forgjenger. Og fra Sør-Afrika har BA.4 og BA.5 dukket opp. Det er ennå uvisst hvor ille disse er forhold til andre mutasjoner.

Tidligere covid-rådgiver i Det hvite hus, Deborah Birx, sier tallet på smittede i USA igjen er i ferd med å øke, etter forrige topp som var i januar.

– Hver nye bølge inntreffer med fire til seks måneders mellomrom. Det betyr at immuniteten i befolkningen er blitt redusert etter fire til seks måneder, og at en ny stor bølge vil komme, sier Birx på TV-programmet Face the Nation.

FORVIRRING: I kongressbygningen i USA er munnbind-påbudet for lengst opphevet. Men skal du besøke biltilsynet i Washington, må masken på. Foto: NTB Scanpix.

Politisk maskebruk

Selv før denne mulige smittebølgen, dør fortsatt over 300 amerikanere av covid hver eneste dag, og snart er det totale antallet altså oppe i en million.

Spørsmålet som opptar mange amerikanere nå er om det blir på'n igjen, med nedstengning, hjemmekontor og munnbind.

I Washingtons gater, en by dominert av demokratiske velgere, er det uansett mange som fortsatt går rundt og svetter i vårsola med de tykke N95-maskene.

Selv utendørs, altså. En av dem er 22 år gamle Kiya Jenkins.

– Jeg tror pandemien fortsatt er blant oss. Jeg har slektninger som ligger hjemme med covid akkurat nå, så jeg tror viruset er her ute, sier hun til TV 2.

KRITISK: Munnbind burde fortsatt brukes overalt mener Kiya (22), som er redd for å bli syk. Foto: Øystein Bogen TV 2.

Kiya synes ikke reglene er vanskelige å forstå, men har ikke lenger tiltro til amerikanske myndigheters korona-råd. Hun mener tiltakene burde bestå.

– Det er alt for mange som ikke bruker munnbind på restauranter og butikker. Situasjonen er fortsatt svært alvorlig her i USA. Viruset herjer fortsatt.

Kiya sier hun ikke har noe politisk motiv bak å bruke munnbind på gata.

Men kjører du noen minutter vestover ut av Washington og over til det mer republikanske Virginia, er maskene langt mindre vanlige.

Inntrykket er at munnbind og tiltak fortsatt i høyeste grad er gjenstand for politiske meninger i USA.

I alle fall i en situasjon der folk føler at selv politikere og helsemyndigheter ikke kan bli enige om hva som skal gjøres videre og tilliten er tynnslitt.