Kardashian-familien vant overlegent i retten

Rettsaken som nettopp kom til en slutt, startet med et søksmål i 2017 fra realityprofilen Blac Chyna i 2017.

Den gang anklaget hun Kardashian/Jenner-familien for ærekrenkelse og for å forstyrre innspillingen av «Rob&Chyna», det melder Buzzfeed News. Realityprogrammet handlet om livet hennes og den daværende kjæresten Rob Kardashian, som er broren til Kardashian-søstrene.

Rob og Blac Chyna deler datteren Dream sammen. Få måneder etter datteren ble født skilte de to lag, og etter hvert tok også realityprogrammet slutt.

VEGAS: Rob og Chyna sammen i Las Vegas Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com

Etter paret gikk fra hverandre fortsatte de å lage overskrifter verden over. Blant annet har Chyna fått et besøksforbud mot Rob, etter at han delte seksuelle bilder av henne på nett uten samtykke. Chyna har også saksøkt Rob for vold i hjemmet, mens Rob på sin side har saksøkt sin tidlige kjæreste for å bruke den celebre familien hans for økonomisk vinning.

Hadde ingen påvirkning

Nå ligger dommen klar på om Kardashian-familien har lagt press på produksjonsselskapet for å få lagt ned «Rob&Chyna».

Juryen har vært nådeløse i sin dom. De fant ingen av medlemmene av den verdenskjente Kardashian-familien har på noen måte ærekrenket Chyna, eller hatt noen form for medvirkning på at realityprogrammet til Chyna ble tatt av luften. Det melder AP.

Chyna saksøkte Kardashian/Jenner-familien for 100 millioner dollar.

RETTSAK: Alle de fore som var tiltalt fra Kardashian/Jenner-familien var tilstede store deler av rettsaken Foto: Bill Robles / AP

Selv om juryen mente at Kardashian-familien ofte ikke hadde gode intensjoner bak handlingene sine i saken, fant juryen at handlingene deres ikke hadde noen påvirkning på valget om å avvikle «Rob&Chyna».

Også produsenter fra E! Network, som sendte programmet, mener at Kardashian-familien har vært innblandet i beslutningen. De vitnet at programmet ble tatt av luften fordi paret slo opp.

Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kylie Jenner og Kim Kardashian har alle fire vitnet i rettsaken som pågikk i ni dager.

Pekte med pistol

Rettsaken har i all hovedsak fokusert på en voldshendelse i desember 2016. Rob vitnet at Chyna holdt en pistol til hodet hans, bandt en telefonlader rundt halsen hans og slo han med en metallstang.

Ifølge Chyna var dette ment som en spøkefull feiring etter at det ble klart at programmet deres ville få en ny sesong.

Hun hevder at hun aldri var voldelig etter hendelsen.

KARDASHIANS: Kardashian familien får mye oppmerksomhet verden over Foto: Monica Almeida / Reuters

De juridiske spørsmålene som ble stilt under rettsaken ble basert på hva som skjedde i kjølevannet av denne hendelsen i 2016. Det ble blant annet stilt spørsmål om Chyna og Rob bevist løy om voldshendelsene da de snakket med produsenete av «Rob&Chyna».

Rettsaken endte med at Kardashian-familien vant alt. Chyna stod igjen med ingenting.