Skisenter må betale 5,4 millioner kroner etter dødsulykke

Skistar, som driver Hemsedal skisenter, er dømt for grov uaktsomhet etter en dødsulykke. Selskapet må betale 5,4 millioner kroner i bot og erstatning.

En kvinne døde etter å ha kjørt inn en trafostasjon da hun sto på ski i Tottenløypa i mars 2019.

Skistar aksepterte ikke foretaksstraffen på 5 millioner kroner, og saken havnet i retten. Nå har flertallet i Buskerud tingrett kommet fram til at selskapet hadde opptrådt grovt uaktsomt, skriver Hallingdølen. Boten blir stående. I tillegg må Skistar betale 382.250 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnens etterlatte.

Retten mener kvinnen ikke var uforsiktig og at det var for dårlig sikring på stedet der ulykken skjedde. Mindretallet i retten – en av de to meddommerne – mener det ikke forelå noen uaktsomhet.

Forsvarerne anbefaler at Skistar anker dommen. Det er styret i selskapet som skal ta denne beslutningen.

– Dette er en dissensdom, der vi er enige med mindretallet. På vesentlige punkter er dommen også nokså tynn, og det er objektive fakta som er referert feil, sier advokat Anders Morten Brosveet, en av Skistars forsvarere.