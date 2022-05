Disse elleve spillerne mener TV 2s ekspert at United må kvitte seg med

Det er duket for en ryddejobb av de sjeldne i Manchester United i sommer.

Manchester United slo Brentford 3-0 i sesongens siste hjemmekamp i det som har vært en elendig sesong uten verken trofeer eller etter all sannsynlighet en plass blant topp 4 som gir Champions League-spill.

Etter kampen takket spillerne av fansen med den vanlige rundturen rundt banen på slutten av sesongen. Nemanja Matic hadde defitivt sin siste kamp på Old Trafford, og ble applaudert av hjemmepublikumet. Alt tyder på at Juan Mata også er ferdig når hans kontrakt går ut 30. juni.

Listen over spillerne som kan slå følge på vei ut av klubben i sommer når Erik Ten Hag overtar som manager, er lang.

Se Erik Thorstvedt forklare hvem som må ut og hvorfor i videovinduet øverst!

Stjerner forsvinner

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er klar på at i alle fall fire spillere kommer til å dra fra Old Trafford i sommer.

– Cavani kommer til å forsvinne. Pogba kommer helt sikkert til å forlate klubben, det forholdet er egentlig ødelagt. Så har man Phil Jones som er 30, men ikke har spilt skikkelig fotball på flere år. Han må til en klubb han får spilt fotball, tross alt. Også har man Jesse Lingard, som kan tjene penger på å signere gratis for klubber.

Det er også spillere under kontrakt som Thorstvedt mener United bør kvitte seg med. Han ramser opp Dean Henderson, Eric Bailly, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka og Axel Tuanzebe som spillere som bør se seg om etter nye arbeidsgivere.

Det evige diskusjonstemaet som splitter fansen er Cristiano Ronaldo. Han står med 18 mål i Premier League denne sesongen. Erik Thorstvedt tror ikke ten Hag nødvendigvis ønsker å ha med seg Ronaldo videre.

– Ronaldo er et stort, stort spørsmål. Ingen kan ta han på det han har prestert, han har levert på det folk skulle forvente. Jeg tror ten Hag vil ha et rent lerret å begynne på. Det handler om å score mål, men også noe mer enn det.

Mener bare keeperplassen er god nok

Ralf Rangnick hopper over i en konsulentrolle for United etter sesongen. Han har lenge vært klar på at troppen må fornyes.

– Det er klart: Noen spillere kommer til å forlate klubben. Det er behov for nye, topp, spillere. Hvis alle jobber sammen kan vi høyne nivået og bringe Manchester United tilbake til toppen.

Tyskeren trekker frem keeperplassen som bra nok. Ellers trengs det utskiftninger, sier han.

– Bortsett fra i mål, hvor vi har tre strålende målvakter, vil det være spillere i alle posisjoner som kommer til å forlate klubben, sier Rangnick.

– Andre klubber trengte bare to-tre overgangsvinduer. Hvis det skjer i denne klubben tror jeg ikke det vil for lang tid for Manchester United å komme tilbake.