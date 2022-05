Cuphelten rett fra fest til skolebenken: – Brutalt

Etter en lang natt med feiring bar det rett tilbake til skolebenken for cuphelten Sivert Mannsverk - som tirsdag skal opp til eksamen i mikroøkonomi.

– Jeg må prøve å være like iskald da, sier 19-åringen, som søndag sendte den blå delen av Ullevaal til himmels med straffescoring mot Bodø/Glimt.

Sammen med resten av laget dro han rett hjem til Molde etter finalen, der det ventet fest med supporterne og fyrverkeri på kaia.

– Søndagen var fantastisk. Nå har vi fått litt roet ned og fått det hele litt på avstand. Men det blir bare sykere og sykere, sier han dagen derpå.

TV 2 henter han hjemme i kjellerleiligheten han leier på oversiden av sentrum av byen og kjører ham til Høgskolen i Molde, der han skal lese til eksamen.

– Det er ganske brutalt. Motivasjonen er kanskje ikke helt på topp, sier han med et smil og innrømmer at det ble lite søvn natten i forveien.

– Det ble sent, men vi koste oss. Det er viktig å benytte slike muligheter til å bygge samhold i en spillergruppe. Og så er det naturlig at slike triumfer skal feires, sier den modne unggutten.

Her skåler cuphelten med fansen

Har store ambisjoner

Han kom til MFK fra Sogndal i fjor sommer som den kanskje mest ettertraktede tenåringen i norsk fotball. Men det var ikke gitt at det var han som skulle avgjøre det hele for Erling Moes mannskap. Midtbanespilleren fra Øvre Årdal har nemlig aldri før scoret i en kamp for Molde.

– Det som sitter igjen er opplevelsen som helhet. Bare det å komme til Ullevaal i spillerbussen og bli møtt av masse folk som er helt gæerne … Nei, det er ikke normalt i en vanlig eliteseriekamp. Jeg er bare 19 år og så har jeg allerede fått oppleve det der. Det er stort. I tillegg var det mitt først mål i Molde-drakten. Det betyr mye å få den.

– Det ryktes fra enkelte andre at du aldri har scoret på trening heller?

– Haha. De ryktene stemmer ikke. De fleste har nok sett at jeg har stått igjen og trent straffer i det siste. Så det var ikke fritt vilt at jeg gikk frem og tok den straffen. Det var planen. Erling spurte meg og jeg sa at jeg var klar, svarer han.

Mannsverk blir spådd en stor fremtid, men lar seg ikke rive med i cuprusen.

– Jeg har store ambisjoner, men er tålmodig og stresser ikke i det hele tatt. Jeg har mye å gå på før jeg er en komplett spiller. Jeg føler at jeg er på riktig plass i karrieren akkurat nå. Molde er et fantastisk sted for unge spillere å utvikle seg. Det er fantastisk å være her og i fotballen er trivsel ekstremt viktig. Det gjør jeg i Molde.

Derfor ønsker han å studere

Søndag fyller han 20 år. Dagen før møter Molde høytflyvende Viking på Aker stadion. I tiden fremover er det få hvileskjær for Mannsverk - som også har tre eksamener innimellom det tøffe kampprogrammet.

– Viking blir en veldig viktig kamp. Det er viktig at vi nullstiller og omstiller oss. Og så må vi ta med oss prestasjonene fra Glimt-kampen. Der vinner vi mot et lag som har gjort det ekstremt bra. Det viser oss at vi kan slå hvem som helst når vi er på topp. Men vi må oftere komme oss dit, samtidig som vi må heve bunnivået vårt.

– Føler du at Glimt er blitt litt «avslørt» i det siste?

– Det er et godt spørsmål. De har ekstreme ferdigheter. Men i går lugget det litt for dem. Jeg tror det har litt å gjøre med taktikken vår inn mot den kampen. Både vi, Rosenborg, Viking og Roma har gjort det samme defensivt. Så det er tydelig at Glimt har litt å jobbe med fremover.

Med MFK-sekken på skuldrene ankommer cuphelten skolen - der han skal forberede seg til tirsdagens eksamen. Sammen med en liten gjeng fra spillergruppen har Mannsverk privatlærer. De er ikke så fleksible på tidspunkt for undervisningen og må derfor tilpasse opplegget med terminlisten og treningstider.

– Jeg tror jeg blir en bedre spiller av å ha andre ting å tenke på. Jeg har kanskje ikke så store ambisjoner karaktermessig, men det handler om å komme seg gjennom og ha noe å falle tilbake på etter karrieren. Samtidig synes jeg det er interessant og morsomt.

Mens vi står utenfor skolebygningen vibrerer det fortsatt i mobiltelefonen, der gratulasjonene strømmer inn.

– Det har vært helt ekstremt. Det viser hvilken vanvittig støtte vi har fra folk. Det er utrolig stas, men jeg har ikke klart å svare alle. Det beklager jeg.