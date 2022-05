VG: Oslos politimester ber om ekstern gransking av Sjøvold-saken

I flere år oppbevarte PST-sjefen våpen ulovlig, før det ble opprettet en varslingssak i 2020. Det var flere år etter at politidistriktet først mottok varsel fra den ansatte.

Etter at VG skrev om saken lørdag sa politimester Beate Gangås i Oslo at det var beklagelig at saken hadde fått slike følger for varsleren, som i dag er ufør. Mandag kveld sier Gangås til VG at hun nå vil be Politidirektoratet om å granske saken.

– Det er læringspunkter i denne saken for Oslo politidistrikt, skriver Gangås i en epost til avisen.

I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Spesialenheten henla samtidig påstandene om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling ved å legge press på ansatte i politidistriktet. Sjøvold er i dag sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).