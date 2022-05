Mottok trist budskap på Sommerhytta – måtte forlate innspillingen

Sommerhytta-parene har denne uken tatt fatt på å pusse opp hovedsoverommet.

I hyttene er arbeidet godt i gang, men i onsdagens episode tar uken en trist vending for ett av parene.

Lise Sakariassen (28) og Lars Jørgensen (28) måtte nemlig forlate Sommerhytta på grunn av et dødsfall i nær familie. De dro derfor hjem for å være med sine nærmeste.

FORLOT SOMMERHYTTA: Lise Sakariassen og Lars Jørgensen forlot Sommerhytta, da de mottok et trist budskap. Foto: TV 2

Trist budskap

– Vi opplevd dessverre et dødsfall i nær familie i uke tre av innspillingen. Dette kom plutselig, og vi var nødt til å forlate Sommerhytta for å være sammen med våre nærmeste, sier Lise til TV2.no.

Hun forteller at paret var usikre på om de ville returnere til Nes Strandhager, men etter en samtale paret imellom og med familie, kom de frem til at det beste for dem var å returnere til hytteprosjektet, og gjenoppta arbeidet.

I mellomtiden fikk Lise og Lars et vennepar som kunne steppe inn og bidra på Sommerhytta.

– Vi er utrolig glade for at Eline og Kent Olav kunne være våre vikarer, og vi er og takknemlige for den jobben de gjorde mens vi var borte, sier Lise.

Til TV2.no sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl at alle deltakere inngår en kontrakt med produksjonsselskapet med oppnevnte reserverer.

– Reservene trådte da inn og gjennomførte oppgavene den uken Lise og Lars var borte, sier Dahl.

Savnet

I nabohytta hvor Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) holder til, kjente de på savnet av paret.

– Det føles ikke det samme uten dem til stede. Vi kom hit sammen – fire par. Nå er vi tre par. Det er ikke den samme gode følelsen uten dem. Det mangler noe. Jeg håper virkelig de kommer tilbake snart, sier Ibrahim i onsdagens episode.

TANKEFULLE: Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Mahnin tenkte mye på hyttenaboene sine, mens de var borte. Foto: TV 2

– De tar den tiden de trenger. Men de er savnet allerede. Og hjertet vårt er med dem, svarer Sara.

På grunn av naboskapet føltes det ekstra rart å ikke se noe til Lise og Lars.

– Lars som går forbi med den planken de skal kutte, eller Lise som bare kommer innom for å si hei, forteller Ibrahim.

