Russisk milliardær: Tvunget til å selge bankaksjer etter krigskritikk

Den russiske banken ble i sin tid grunnlagt av Tinkov, som har befunnet seg i utlandet de siste årene.

Inntil forrige uke eide han fortsatt 35 prosent av aksjene i banken. Tinkov sier til The New York Times at ledelsen i banken da ble kontaktet av russiske myndigheter. De forlangte at banken kuttet alle bånd til grunnleggeren.

Tinkov hevder han ble tvunget til å selge aksjene for småpenger til gruvemilliardæren Vladimir Potanin. Årsaken skal ha vært hans kritikk av krigen i Ukraina. I forrige måned skrev Tinkov på Instagram at krigen er vanvittig og at Russlands militære styrker er en «møkkahær».

– Hvordan kan hæren være god hvis alt annet i landet er dritt og fastkjørt i nepotisme, spyttslikkeri og servilitet? skrev milliardæren.

Han hevder at mange han kjenner i den russiske eliten er enige med ham, men at de er redde for å si det de mener.

Tinkov har også venner med kontakter i de russiske sikkerhetstjenestene. De har advart om at han er i livsfare etter sin krigskritikk.

Ledelsen i Tinkoff Bank nekter for å ha blitt utsatt for press. The New York Times har bedt russiske myndigheter om en kommentar, uten å få svar.