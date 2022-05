Sykkeltalentet Elise (21) åpner opp om tabu: – Man er redd overalt man skal

– Jeg har alltid vært en som må mye på do. Jeg må tisse ofte. Men jeg har aldri følt at det har vært en «big deal» - jeg kan jo ikke noe for det. Men etter hvert begynte jeg å miste kontrollen...

Det er ikke noe enkelt intervju å gi for en 21-åring, men Elise Marie Olsen vil likevel fortelle om det aller vanskeligste og mest private hun har.

Delvis for å forklare hvorfor en lovende karriere har stagnert. Mest for å kunne være en hjelp for andre som måtte slite med det samme i stillhet.

ÆRLIG: Med unntak av til de nærmeste, har Elise Marie Olsen holdt plagene for seg selv i flere år. Nå deler hun historien med omverdenen. Foto: Harald Eiken / TV 2.

– Turte ikke å være i offentligheten

Urinlekkasjene, eller inkontinens på fagspråket, begynte da hun bare var 18.

– Jeg begynte å miste kontrollen i 2019, og deretter ble det bare verre og verre gjennom vinteren. Jeg tok kontakt med en lege og sa at noe var galt. «Jeg tisser på meg daglig». På det verste var det fire ganger om dagen, da absolutt alt bare rant. Jeg måtte skifte bukse flere ganger daglig, forteller hun.

Det meste blir plutselig vanskelig.

Å trene, å gå på butikken, å gå på skolen blir et risikoprosjekt.

– Det var jo vanskelig å sitte 45 minutter i et klasserom, for jeg hadde ikke kontroll.

I 2019 hadde hun tatt bronse i junior-NM og vist nok potensiale til å bli hentet av det britiske laget Drops fra og med 2020-sesongen, men de hyppige og ukontrollerte urinlekkasjene gjorde at utviklingen stoppet opp.

UNG OG LOVENDE: Elise Marie Olsen har representert Norge i flere aldersbestemte verdens - og europamesterskap. Her fra fellesstarten i VM i Yorkshire høsten 2019. Foto: Heiko Junge / NTB

Så kom det et virus og en ny hverdag.

«Heldigvis».

– Jeg var nesten glad for at det kom en pandemi, for da kunne jeg være mye hjemme, gå på skole hjemmefra, trene alene. Da slapp jeg å føle på det sosiale stresset, for jeg turte ikke å være i offentligheten. Det var ikke noe gøy å leve på den måten. Man er redd overalt man skal, for man har ikke kontroll. Det var veldig krevende.

«Du bør slutte å sykle»

I januar 2020 blir hun henvist til en urolog. Tre måneder senere får hun time.

Olsen opplever ikke at det er mye hjelp å få, og får i tillegg beskjeden hun ikke vil ha: «Du bør slutte å sykle».

Ingen av de mange ekspertene og spesialistene hun har snakket med de siste årene mener at inkontinensen er forårsaket av syklingen, men samtidig er det ikke nødvendigvis den mest gunstige aktiviteten å drive med.

– I juni 2020 finner vi ut at det er en såkalt overaktiv blære (OAB) som er problemet. Jeg får medisiner som fungerer. Det ble ganske bra i store deler av 2020/2021. Jeg var ikke lenger stresset over å være i offentligheten. Jeg kunne gå med senkede skuldre og nyte livet uten den stressfaktoren. Men så kom det litt tilbake utover i 2021, og da tenkte jeg at vi må finne ut hvorfor dette skjer, forklarer hun.

FREMGANG: Olsen, som nå bor og jobber på Lillehammer, har hatt god effekt av medisinene hun nå går på. Foto: Harald Eiken / TV 2

På det verste måtte hun ty til å gå med bleie for voksne eller ta med seg et bukseskift overalt hun skulle.

Det gjør noe med en person i slutten av tenårene.

– Det har vært krevende, og det har satt meg litt tilbake fra den personen jeg vil være. Jeg har ikke følt jeg kan være den Elise jeg egentlig er. Jeg har følt at jeg har vært en sprudlende og glad jente, men det mistet jeg litt. Men nå er ikke problemet like stort lenger, heldigvis, så jeg føler jeg har begynt å få det litt tilbake.

– Jeg har ikke fått svar

«Jeg har gode og dårlige dager», sier hun, men de siste månedene har det vært flere gode enn dårlige.

Kontrakten med det semiprofesjonelle britiske Drops-laget ble ikke fornyet etter 2021-sesongen og hun er nå tilbake på klubbnivå i Norge, men hun satser fremdeles og har for første gang på lenge fått trent sammenhengende over flere uker i strekk.

NORGESMESTER: Olsen, her flankert av Anne Dorthe Ysland til venstre og Tiril Jørgensen til høyre, tok gull i U23-klassen under NM i Kristiansand i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det gir glede, selv om det å komme til bunns i hva som forårsaker tilstanden hennes fortsatt ikke har lyktes.

– Jeg har ikke fått svar på hva som forårsaker det. Urologen jeg var hos hadde ikke noe svar. Jeg har derfor kontaktet en ny urolog og venter på time der. Så får vi se om vi finner ut av det. Akkurat nå er det ikke noe stort problem – jeg tisser ikke på meg flere ganger om dagen lenger. Så det er godt for sjela å ikke være redd for å leve. Man er trygg på at man har kontroll. Samtidig må jeg hele tiden ta medisiner for at ting skal være bra, sier hun.

Hun mistenker at det kan være en sammenheng mellom inkontinensen og en hofteskade hun pådro seg i 2018, men vet ikke sikkert.

– Det har vært en stor utfordring å finne de folkene som kan noe om dette. Jeg har prøvd å lete selv etter beste evne også. Kanskje folk nå kan ta kontakt med meg om de kan bidra med noe!

Den siste tiden har det imidlertid begynte å løsne.



Olsen får nå oppfølging fra fysioterapeuter med bekkenbunn som spesialområde, og får i tillegg tilrettelagt pilatestrening. Treningsopplegget de har kommet frem til ser ut til å ha en positiv effekt både på urinlekkasjeproblemet og hofteskaden nevnt over.

LØPENDE SYKLIST: Løping har vist seg å være en relativt skånsom treningsform for Olsen de siste årene. Foto: Harald Eiken / TV 2

Øyner comeback til sommeren

Forrige uke valgte Olsen å være åpen om sine plager på Instagram.

Tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

– Jeg har lest at det er mange i den generelle befolkningen som sliter med inkontinens. Og jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som sliter med akkurat det samme som jeg gjør. Jeg setter pris på å høre at jeg ikke er den eneste syklisten som sliter med det. Da føles det meningsfullt å dele historien min. Det kan forhåpentligvis gjøre at det er noe som går an å snakke om. Og at man får mer kunnskap om det, forteller hun.

– Opplever du at et sånt tema er tabu?

– Kanskje litt. Det var jo ikke sånn at jeg gikk rundt og snakket med mange om det da jeg tisset på meg fire ganger om dagen... Men nå er jeg åpen og ærlig om det.

Selv om hun for øyeblikket står uten kontrakt med et profesjonelt lag, har hun ikke lagt syklingen på hylla - til tross for hva hun ble rådet til av en urolog.

Sist hun konkurrerte var i september 2021, da hun representerte Norge i U23-EM i Italia.

– Jeg håper et comeback ikke er så langt unna. Det går bedre nå. Jeg håper å kunne starte i NM i juni og forhåpentligvis deretter i EM. Jeg har endelig begynt å trene relativt normalt igjen. Og det føles bra. Formen er stigende, og forhåpentligvis går det riktig vei fremover. Det er ikke gitt at jeg kommer tilbake, men jeg håper i alle fall. Og jeg kommer ikke til å gi meg før jeg eventuelt får beskjed om at det ikke går.