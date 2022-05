Tysklands forbundskansler vil ikke til Ukraina

Ukraina takket for noen uker siden nei til å få besøk av Tysklands president Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier planla å besøke Kyiv sammen med statsoverhoder fra Polen og de baltiske landene, men ble avvist av Ukraina.

Nå svarer forbundskansler Olaf Scholz med å si nei til å besøke Kyiv fordi Ukraina sa nei til Steinmeier.

– Ja, dette står i veien, sier Scholz i et intervju med TV-kanalen ZDF.

– Det er viktig for oss som demokrater at det ikke er tvil om at Steinmeier er velkommen. Jeg synes dette er en bemerkelsesverdig prosess, at president Steinmeier – som har stor oppslutning i den føderale forsamlingen – ikke er velkommen i Ukraina. Det står i veien.

– Fungerer ikke slik

Tyskland vedtok 28. april å støtte Ukraina med tunge våpen, for første gang siden Russland invaderte landet 24. februar. Den støtten står ved lag, men noe besøk av Scholz kommer ikke Volodomyr Zelenskyj til å få med det første.

– Det fungerer ikke slik at et land forventer så mye finansiell og militær støtte, men ikke ønsker presidenten velkommen, mener forbundskansler Scholz.

Ifølge Deutsche Welle skyldes Ukrainas avslag til Steinmeier hans tidligere forhold til Russland. Han satt som utenriksminister i Angela Merkels kabinett, og har selv erkjent at han har gjort politiske feil.

Angrer

Tyskland burde ha vært mer forsiktig og skeptisk til Russland, sier Steinmeier nå.

– Vi feilet på mange områder. Det er sant at vi burde ha tatt advarslene fra våre østeuropeiske partnere mer seriøst, spesielt etter 2014 (da Russland annekterte Krim, red.anm.), sier Steinmeier til ZDF.

Steinmeier var også en uttalt tilhenger av Nord Stream 2, som økte tyskernes avhengighet av russisk energi.

Zelenskyj sier ifølge Deutsche Welle at han ikke er blitt spurt direkte om Frank-Walter Steinmeiers mulige besøk.

– Vi ble ikke spurt offisielt av Tysklands president eller kontoret hans om et besøk, sier Zelenskyj.