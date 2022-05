Høyre desidert størst – velgerflukt for Frp

Tross økte priser på en rekke varer og tjenester her til lands, snur velgerne ryggen til Frp. Høyre er derimot størst i Norge for sjette måling på rad.

Dersom det hadde vært valg i dag hadde Fremskrittspartiet endt opp på 11,5 prosent. Det viser Kantars mai-måling for TV 2. Partiet går dermed tilbake med 2,4 prosent fra forrige måling.

Partileder Sylvi Listhaug lar seg likevel ikke vippe av pinnen av den dårlige målingen.

– Målingene de går opp og ned, og det kommer de sikkert til å fortsette med.

Målingen ble tatt opp før Frps landsmøte som var i helgen.

– I samme dur

Listhaug har ikke planer om å gjøre store endringer nå. Hun mener partiet må stå fast på egen strategi, og fortsette fokuset på å senke avgiftene.

– Vi skal fortsette i samme dur. Vi skal ha ned avgiftene og jobbe for at folk får mer frihet.

MEST TILBAKE: Sylvi Listhaug mener målingene vil gå både opp og ned fremover. Her på Frps landsmøte på Gardermoen Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

I motsetning til Frp står Arbeiderpartiet omtrent på stedet hvil med 23,1 prosent – kun 0,1 prosentpoeng tilbake fra forrige måling. Regjeringspartner Senterpartiet går noe frem, og ender på 7,4.

Åpenbar vinner

Mai-målingens vinner og største parti er Høyre. I et halvt år har partiet vært størst på Kantars meningsmåling for TV 2.

Denne runden har de en oppslutning på 28,4. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng.

Dette gleder nestleder Tina Bru seg over. Men hun er likevel forsiktig med å juble for høyt.

– Det er fortsatt lenge til valget, så vi skal ikke bli altfor komfortable.

Bru tror likevel målingen er et uttrykk for mye usikkerhet med krig i Europa, og generelt høye priser her til lands.

– Da søker man kanskje partier som står for en ansvarlig økonomisk politikk og er opptatt av å snakke om trygghet i hverdagen.