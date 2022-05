NRK: Sykehuset innrømmer svikt i behandlingen av Jagge

Tidligere alpinist og OL-vinner Finn Christian Jagge gikk bort 8. juli 2020. Han hadde magesmerter, og døde kort tid etter han ble innlagt for andre gang.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener at Jagge døde som følge av svikt i behandlingen på Ullevål sykehus.

Det skriver NRK.

Dødsfallet kunne mest sannsynlig vært unngått om Jagge hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort etter andre innleggelse.

– De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sier Tom Sørum til NRK. Han er advokat for konen Trine-Lise Jagge og deres to barn.

Det var i juni 2020 at Jagge fikk akutte sterke magesmerter Han ble lagt inn på Ullevål sykehus, men ble skrevet ut senere den måneden. 1. juli ble han innlagt igjen etter å ha fått tilbake smertene. NPE mener at antibiotikabehandlingen ved den andre innleggelsen ikke var i samsvar med god medisinsk praksis.

Behandlingen burde startet etter én time, men var i gang etter først elleve timer etter innleggelsen.

Finn Christian Jagge vant OL-gull i Albertville i 1992 i slalåm, og tok syv verdenscupseire i løpet av karrieren som endte i 2000.

