Klæbo drar til høyden – de andre landslagsløperne blir hjemme

Et av kravene Klæbo hadde for å underskrive landslagsavtalen, var at det ble lagt til rette for at han kan dra på flere høydeopphold før kommende skisesong.

– Det er i orden, det mangler bare underskrift på avtalen, sier Klæbo til TV 2.

– Jeg har vært veldig klar overfor Skiforbundet på at jeg ønsker å dra til høyden, understreker 25-åringen.

Klæbo var også den av landslagsløperne som var mest i høyden før OL i Bejing.

Blant annet så feiret han jul i Davos sammen med kjæresten.

ANNERLEDES FEIRING: Johannes Høsflot Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik feiret jul i Davos. Foto: Foto: Privat

Landslagene blir hjemme

Langrennssjef Espen Bjervig sier til TV 2 at det ikke er planlagt noen høydesamlinger for verken kvinne- eller herrelandslagene.

– Det kan bli aktuelt med noen dager i forbindelse med verdenscup i Davos og Tour de Ski, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo, derimot, skal på tre eller fire opphold i høyden før kommende vinter. Han kjører det som internt kalles «høyderegime». Det betyr at hvert av oppholdene må vare i minst cirka 20 dager.

– Jeg tror jeg blir enda bedre. Så får framtida vise om jeg har rett, jeg hadde tenkt å teste ut dette før, men da stoppet pandemien forsøket. Nå mener jeg anledningen er der. Selv om det ikke er mesterskap i høyden til vinteren, så velger jeg å kjøre fullt høydeopplegg, rett og slett for å prøve å bli en enda bedre skiløper under under VM i Planica. Og i min plan for høydeopphold, så ligger selvsagt også at dette er forberedelser til VM i Trondheim og OL i Italia, forklarer skistjernen.

Støtte fra sjefen

Langrennssjefen velsigner at Klæbo går sine egne veier.

– Jeg synes det er topp at vi har noen som tenker annerledes og «pusher» for å bli enda bedre. Norsk langrenn har jo god erfaring gjennom mange, mange år med opphold i høyde og at Johannes «børster støvet» av denne sesong-oppskriften, synes jeg er veldig bra, sier Espen Bjervig.

OL-OPPKJØRING: Johannes Høsflot Klæbo på løpetur på 1900 m i Seiser Alm, Italia før OL. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Før sesongforberedelsene starter for alvor for Klæbo, skal han på alt annet enn høydeopphold: Sammen med fem kompiser skal han til Miami.

– Det høres ut som at Johannes skal på en liten heisa-tur?

– Hehe, vi får se ... Egentlig skulle vi dratt til Madrid og løpt halvmaraton, men så kom pandemien og nå har gutta sluttet å løpe, så da ble det Miami. Vi satser på litt golf og noen kulturelle opplevelser – og litt trening.

– Tar du med rulleski?

– Til Miami? Nei!