53-åringen, som for alvor ble kjent da han var med på Farmen i fjor, fikk en dramatisk dag på jobb da han merket at det var noe som ikke stemte.

– Jeg kjørte buss da jeg fikk voldsome smerter i brystet. Jeg måtte kaste alle av bussen, og kjøre til legevakten, forteller Scott i en tekstmelding til God kveld Norge.

– De sendte meg til Haraldsplass Diakonale Sykehus, og etter mange prøver, så tror de at det er en infeksjon i lungehinnen, forteller han videre.

I et innlegg på Instagram har han delt bilde av seg selv fra sykehuset.



Måtte til sykehuset på grunn av smerter i brystet. Foto: Privat.

Han forteller videre at det går bra med han for øyeblikket, til tross for omstendighetene.

– Det går bra. Fortsatt smerter, men har fått medisiner, sier Scott.

Den tidligere Farmen-deltakeren har bodd i Bergen i over 20 år - og har blitt en verdensstjerne på videoappen TikTok. Med millioner av visninger på videoene sine, er Rob kanskje en av verdens mest kjente bussjåfører.